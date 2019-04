Igor Mikić, postavni radijski voditelj, fitneser in maneken, se velikokrat predstavlja kot Alfa Mikić. Kakšna je razlika med Alfo in Igorjem ter ali razlika med njima sploh je? Tekmovalec šova Zvezde plešejo je pojasnil, kdo je prvi in kdo je drugi.

Tekmovalec je pojasnil, kakšna je razlika med Alfo Mikićem in Igorjem Mikićem. "To je kar povezano. Takšen, kot sem zjutraj, ko vstanem, sem tudi pred kamerami. Ljudje ne smejo ocenjevati knjige po platnici. Moja platnica je zelo trda, imam trdo lupino, malokoga spustim notri. Če mi pa ljudje dajo priložnost, pokažem, kdo sem,"je za 24ur.com povedal plavolasi tekmovalec plesnega šova Zvezde plešejo. Igor je soplesalko Valeriyo pozitivno presenetil. FOTO: Miro Majcen Igorja pa je pohvalila tudi njegova soplesalka Valeriyja, ki je priznala, da se ji je fitneser prikupil predvsem zato, ker je bil drugačen, kot si je predstavljala. "Je zelo topel in srčen človek. Me zna lepo presenetiti s piškotki ali rožicami. Je veliko več, kot morda nekateri mislijo," je povedala 20-letnica. Ta teden je pred njima nov izziv: tekmovalci šova se bodov nedeljo ob 20. uri na POP TV prelevili v filmske like. V Zezdah plešejo bomo ta teden spremljali filmski teden.