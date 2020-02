Kataya o šovu Zvezde plešejo: Najbolj se bojim akrobacij

Katja Ajster, znana pod umetniškim imenom Kataya, je nad povabilom v oddajo Zvezde plešejo navdušena. Povprašali smo jo, kako se na plesni spektakel pripravlja in kaj od celotne izkušnje pričakuje. Pevka pravi, da je na šov več kot pripravljena in že nekaj časa si želi biti del plesne družine. Končno so se ji uresničile sanje.