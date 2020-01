Kdo bo plesal v novi sezoni Zvezde plešejo?

To pomlad se na televizijske zaslone vrača plesni spektakel Zvezde plešejo. Vsako nedeljo ob 20. uri bodo gledalci na POP TV uživali v plesnih koreografijah naših profesionalcev in zvezd. In kdo bo plesal v letošnji 4. sezoni?

V letošnji sezoni bodo naše zvezde plesale z vsemi preteklimi zmagovalci – Tadejo Pavlič, Miho PeratominArnejem Ivkovičem. V plesno družbo se letos vrača tudi Nejko Peter Levak, ki se ga spomnimo iz prve sezone. Zvezdnike bodo plesne korake učile še profesionalne plesalke Martina Plohl, Valeriya Musina, Nika BagoninNina Gerič. Poleg že omenjenih treh profesionalnih plesalcev pa se bosta po plesnem parketu vrtela še Miha Vodičar in Tomaž Šter.

Priprave profesionalnih plesalcev pod vodstvom plesnega producenta oddaje Mihe Krušiča. FOTO: Miro Majcen

In kaj plesalci pričakujejo od nove sezone? Zmagovalec tretje sezone Arnej Ivkovič, ki je plesni globus osvojil s Tanjo Žagar: "Lanska sezona je bila zaradi zmage zame zagotovo nekaj posebnega in seveda mi bo za vedno ostala v spominu. Poleg velikega števila preživetih ur v plesni dvorani je bilo tudi ogromno zabave, smeha, novosti in presenečenj, ne samo za gledalce, ampak tudi za nas, in prav nič manj ne pričakujem od letošnje sezone. Seveda že komaj čakam, da se spoznamo z novimi zvezdami, da začnemo plesati in da gremo novim ciljem na proti."

Arnej Ivkovič: "Lanska sezona je bila zaradi zmage zame zagotovo nekaj posebnega in seveda mi bo za vedno ostala v spominu." FOTO: Miro Majcen

Zmagovalka prve sezone Tadeja Pavlič: "Tudi manjkajočo sezono sem bila zelo aktivna na plesnem področju, a moram priznati, da se zelo veselim priti nazaj na parket oddaje Zvezde plešejo. Že na boot campu smo se imeli odlično kot ekipa in komaj čakam, da začnemo ustvarjati tudi z našimi zvezdami. Najbolj se veselim celotnega ustvarjalnega procesa in ustvarjanja novih plesnih koreografij, predstavitev plesov zvezdam, poučevanja in pa seveda končnih nastopov vsako nedeljo. Ta oddaja je res nekaj posebnega, tako za nas sodelujoče kot tudi za gledalce pred ekrani. Res je lepo, ko si lahko vsako nedeljo nek delček zabave in veselja za gledalce, hkrati pa uživaš tudi sam ob plesu z zvezdo in celotno ekipo. Res sem vesela in hvaležna, da sem ponovno del tega."

Tadeja Pavlič: "Res sem vesela in hvaležna, da sem ponovno del tega." FOTO: Miro Majcen

Martina Plohl: "Nove sezone oddaje Zvezde plešejo se zelo veselim, hkrati pa se ne želim preveč obremenjevati s pričakovanji. Vsaka sezona do zdaj je imela poseben in čisto svoj čar, tako da verjamem, da bo takšna tudi četrta sezona. Pustimo se presenetiti." Profesionalni plesalci so imeli tudi plesne priprave, o katerih Martina pravi: "Priprave, t. i. boot camp profesionalnih plesalcev pod vodstvom plesnega producenta oddaje Mihe Krušiča, so bile tisto prvo srečanje po nekoliko daljšem premoru, kjer smo se ponovno vsi plesalci zbrali in ugotovili, da je nova sezona spet pred vrati. Veliko smo si imeli za povedati, saj čez leto, ko ni oddaje, vsak zase deluje na svojem delovnem področju. Kar nekaj novih skupinskih plesov smo postavili, predvsem pa smo se veliko družili."

Nina Gerič: "Prav radovedna sem, kaj vse bo prinesla nova sezona." FOTO: Miro Majcen

Nina Gerič: "Leto se je kar hitro obrnilo in priprave na novo sezono Zvezde plešejo so spet tu. Po končani lanski sezoni sem veliko preplesala doma in v tujini ter kar nekaj časa posvetila tudi plesnemu vinu, ki sem ga lani dala na trg. Za nas, profesionalne plesalce, so tudi priprave na novo sezono zelo zanimive, pa čeprav tega dela gledalci ne vidijo. V tem obdobju izvemo, kaj prinaša nova sezona, pripravimo nove koreografije za skupinske plese, spet se pričnemo navajati na ves blišč in glamur, ki ga ponuja šov, in seveda, kar je najpomembneje, izvemo, kdo so naši zvezdniki, ki bodo plesali. Sicer se pa samega začetka oddaj v živo že zelo veselim in prav radovedna sem, kaj vse bo prinesla nova sezona." Nejko Peter Levak: "Vesel sem, da sem ponovno del ekipe plesalcev oddaje Zvezde plešejo. Prva sezona oddaje je bila zame zelo lepa izkušnja. Spoznal in naučil sem se veliko novega. Z velikim zanimanjem sem se podal v četrto sezono, da vidim, kaj vse se je v procesu spremenilo, da je oddaja lahko še na višji ravni. Veselim se druženja, treningov in vseh priprav na oddajo, da bodo gledalci lahko imeli nasmejane nedeljske večere."

Nika Bagon: "Zabava in uživanje v tem, kar delaš, sta skrivnost do zmage in veselja." FOTO: Miro Majcen

Valeriya Musina: "Tretja sezona je bila vrhunska, tako da komaj čakam, da vidim, kaj bo prinesla četrta. Verjamem, da bomo vse skupaj še nadgradili in da bomo tako mi kot gledalci še bolj uživali. Pričakujem veliko smeha in zabave ter nore koreografije. Vse to je že bilo na boot campu, ko smo profesionalni plesalci pripravljali skupinske plese, kaj šele bo, ko bojo zraven zvezde." Tomaž Šter: "Prepričan sem, da bo najboljša do zdaj! Celotna ekipa je super, zagotovo si bomo naredili žur, hkrati pa za gledalce ustvarili še eno novo sezono 'plesne pravljice'. Ciljev nimam, moj fokus bo usmerjen preprosto na to, da svoji zvezdi pomagam izvleči njen maksimum, da obenem uživa ter se lahko izrazi na svoj edinstven način. Posebnih priprav skozi leto nisem imel, le veliko plesa." Nika Bagon: "Nove sezone se seveda veselim in komaj čakam, da se bomo spet družili in skupaj zabavali. Cilj, ki ga imam, je, da obdržimo pozitivni vibe in povezanost, ki smo jo imeli v prejšnji sezoni, in naj vsak odplesani korak in doživet trenutek v tej plesni avanturi postane nepozabljiv in nepopisen spomin življenja. Zabava in uživanje v tem, kar delaš, sta skrivnost do zmage in veselja." Več utrinkov s priprav si lahko ogledate v priloženi fotogaleriji: