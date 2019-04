Klara domov 'poslala' že tri pare: Vesela sem, da ostajam

"Vesela sem, da ostajam v šovu, ampak nisem pristašica tekmovanj in tega izpadanja. Sem vprašala, če se bom kdaj lahko navadila tega izpadanja in so mi rekli, da je bolje, če se čim prej. Zelo mi je hudo za vsakega, ker se dobro razumemo, po drugi strani pa malo egoistično - če ne bo on, bom pa jaz, ane. Grozno se sliši, ampak vesela sem, da ostajam," je za 24ur.com povedala Klara, ki je kljub natrgani rotatorni mišici v ramipokazala, da ima veliko vnemo. To so opazili tudi sodniki, ki so jo preteklo nedeljo nagradili z 22 točkami, kar je bil za Klaro največji seštevek točk do zdaj.