Ko Franko na treningu ne more ostati resen

Najmlajši tekmovalec šova Zvezde plešejo se na treningih nikakor ne more zresniti. Medtem ko vadi del svoje koreografije, vsakič znova 'bruhne' v smeh in si ne more pomagati. Tako nasmejanega se spomnimo že iz Kmetije, kjer je pokazal tudi svojo razigrano stran.

Franka je na treningu premagal smeh. FOTO: POP TV 23-letni Franko je na treningih za prvi ples soplesalkoSvetlano presenetil, saj mu je bilo pred koreografijo zelo neprijetno. Svojo sramežljivost je že takrat skrival za nasmehom. Tokrat pa je na treningih, kjer se je pripravljal na plesno točko, ki jo bo na parketu pokazal to nedeljo, pokazal tudi, da se zna norčevati sam iz sebe in se nasmejati svojim norčijam. Očitno bo v točko, ta teden bo predstavil latinskoameriški ples, vkomponiral njemu tako zelo ljubi fitnes. Franko namreč še vedno redno obiskuje fitnesstudio, saj pravi, da brez tega preprosto ne more. Kakšno točko sta s Svetlano pripravila in kako bo fitneser Franko lahko ostal resen, pa si oglejte v četrti oddaji šova Zvezde plešejo, ki bo to nedeljo ob 20. uri na POP TV. FOTO: POP TV