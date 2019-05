'Ko me je Andrej objel, sem od sreče zajokal'

Polfinalna oddaja, deseta po vrsti v letošnji sezoni šova Zvezde plešejo, je postregla z zares odličnimi plesnimi nastopi, presenečenji in seveda napetimi trenutki. Po vseh odplesnih točkah in plesnem četveroboju sta med ogoroženima paroma pristala Špela Grošelj in Franko Bajc . Slednji je po odplesanem charlestonu moral priznati premoč Špele, ki so jo sodniki poslali v finale, Franko pa je tako osvojil četrto mesto v letošnji sezoni.

Čeprav se Franko in Svetlana po polfinalu poslavljata od šova, je on neizmerno hvaležen, srečen in vesel za izkušnjo.

"Moji občutki so že tako presegli vsa moja pričakovanja. Zelo sem zadovoljen, nič od tega pa ne bi bilo mogoče, če se ne bi Svetlana vse tedne tako zelo trudila, zato gre velika zahvala njej. Zelo sem užival, zahvalil bi se pa tudi gledalcem, da so mi pomagali to omogočiti," je takoj po koncu šova povedal Franko, ki je presrečen za to enkratno življenjsko izkušnjo. "Ko sem izvedel, da bom plesal v šovu, mi je zastal dih, strah me je bilo prvega nastopa, na koncu pa sem jih dal čez deset. Res nimam besed, saj sem presegel vsa svoja pričakovanja. Res sem vesel in upam da se je to videlo."

Andrejev objem mu pomeni vse

Franku je s poklonom in objemom čestital tudi glavni sodnik Andrej Škufca, saj je bil pozitvno presenečen nad nadarjenostjo, vztrajnostjo in trdim delom zmagovalca postavnega Franka. "Andrejev objem je samo še en dokaz več, da smo delali prav. Nisem si pa mislil, da bo kdaj pristopil do mene in mi namenil tak poklon. Sam sem v trenutku dobil solzne oči in najbrž je vse skupaj tudi znak, da mi vse to zelo veliko pomeni in vsega skupaj nikoli ne bom pozabil. Verjetno bo še vse skupaj prišlo za mano, ko bo minilo malo časa, to sem prepričan," je še priznal Franko.