Lado Bizovičar napovedal tekmo znotraj šova?

"Res bomo imeli čez nekaj oddaj problem, ker ste plesalke letos zelo izenačene med sabo,"je povedal Lado, Andrej pa je komentar na Tanjino točko začel z besedami: "A zdej znajo pa že vsi slowfox plesati, ali kako? Okej, bomo pa igro drugače zastavili. Recimo primerjava: Tina je zadnjič imela malo boljšo držo, kot si jo imela ti, ona je tudi malo bolj naoljeno drsela po parketu."

Zdaj so sodniki primerjali Tino in Tanjo, naslednja je s slowfoxom Špela. Katera od treh bo dobila največ točk? Za zdaj sta jih tako Tina kot Tanja prejeli 26. Koliko jih bo dobila Špela? Za to bomo morali počakati na nedeljo, ko bo Špela v filmskem večeru poskušala prekašati plesni sotekmovalki. Glede na to, da je njen plesalec zbolel, bo očitno tekma še zelo zanimiva.