Lado Bizovičar pristal v nezavesti

Zvezdniški sodnik, ki velja za najbolj zabavnega od četverice, Lado Bizovičar svoje zasebno življenje rad ohranja zase, daleč od javnosti. A kljub temu se je osmi oddaji šova Zvezde plešejo omehčal in priznal zelo osebno stvar. Po tem, ko je Franko Bajc priznal, da je leta 2016 s kolesom doživel nesrečo, padel na glavo in bil v nezavesti, ga je Lado potolažil, da ni edini.

"Franko, pri tebi se je vse začelo, ko si padel na glavo. Ampak veš, to je lahko dobra stvar, saj sem imel tudi jaz podobno situacijo. Mene je tudi zbil kamion in sem bil zaradi nesreče v nezavesti. In takrat se je tudi zame vse začelo! Tako, da Franko, to je samo dobra stvar, ti zagotavljam," je z nasmeškom priznal Lado, ki ga je nesreča očitno popeljala do tam, kjer je danes, med zvezde."Ne vem pa, katero leto je to bilo, če sem bil pa v komi. Halo?" je še komenitral zabavni Lado.