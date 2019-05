Ladov pevski nastop na Zvezdah plešejo požel bučen aplavz

Lado je za pomoč prosil plesni orkester POP TV, ki ga vodi Bojan Zupančič. Začel je s pesmijo Tih deževen dan, nadaljeval pa z Dan najlepših sanj in s pesmijo Dan ljubezni. Potem pa so se slovenske evrovizijske pesmi kar vrstile. Lado se je prelevil v Nušo Derendo, Alenko Gotar, Sestre, Tanjo Ribič, Vilija Resnika, Anžeja Dežana, Omarja Naberja, Rebeko Dremelj in vse ostale, ki so barve naše države branili na evrovizijskem odru.

Ladov nastop in predvsem njegov pevski talent je v studiu najbleščečejšega šova požel bučen aplavz in stoječe ovacije. Nad njim pa so bili navdušeni tudi ostali sodniki ter Peter in Tara. "Meni se to zdi premajhen oder zate,"je rekel Peter, Lado pa je na to odgovoril: "Pa saj to je največji oder v državi!" Tara ga je hitro spomnila, da je v Ljubljani še večji oder - tisti v dvorani Stožice.

Ko je Lado na ves glas rekel, če gre v Stožice in vprašal, kdo se mu bo pridružil, je v studiu požel val navdušenja. Ali Lado res razmišlja o nastopu v Areni Stožice ali se je le pošalil na svoj račun? Zdi se, da bi bili njegovi oboževalci več kot zadovoljni, če bi se res odločil za ta podvig.