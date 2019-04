Letos je Nika Urbas postregla z manj 'nikizmi' kot prejšnja leta

Elegantna in ostrojezična Nika Ambrožič Urbas je s svojimi barvitimi, izvirnimi, bogatimi in na trenutke neopisljivimi komentarji brez sape pustila plesalce, sodnike in seveda gledalce. Kreativna sodnica je dosegla, da so njeni 'nikizmi' postali njen zaščitni znak in tisti del oddaje, na katerega so mnogi najbolj nestrpno čakali. Letos pa so gledalci opazili, da ni vsakemu paru postregla z 'nikizmom', zato smo ugibanja preverili kar pri Niki. "Morda pa sem letos kakšnemu paru res še 'prizanesla' z nikizmom. (smeh) Ampak jih že še čaka kakšna sočna, brez skrbi. V bistvu si pa želim v tistem kratkem času kdaj pa kdaj podati tudi povsem praktične usmeritve – zlasti pri plesalcih pri katerih čutim, da bi jim v tistem trenutku to lahko zelo pomagalo pri napredku," nam je zuapala Nika, ki je vedno polna presenečenj.