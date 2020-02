Luka Žvižej in žena Daca: srečna sva že več kot desetletje

Nekdanji športnik, ki bo parket rokometnih igrišč zamenjal s plesnim v šovu Zvezde plešejo, nam je zaupal, kdo je njegova največja podpora. Njegovo srce je že 11 let oddano Daci, s katero sta ustvarila topel dom. Po zaslugi dvojčkov Krisa in Jana pa v njem ni nikoli dolgčas.

Luka Žvižej, zgovorni rokometaš z bogato kariero, je vajen ure in ure preživljati na treningih. Pravi, da bo v naslednjih mesecih zanj drugače le to, da to ne bodo rokometni, ampak plesni, česar se veseli, saj si neizmerno želi zaplesati dunajski valček.

Luka že nestrpno pričakuje pričetek nove sezone plesnega šova Zvezde plešejo. FOTO: POP TV

V usklajenem ritmu življenja pa se Luka že več kot desetletje vrti s svojo izbranko, CeljankoDaco. Povedal nam je, da se poznata že zelo dolgo, za njo je vedel, še preden sta postala par. Spominja se, da jo je večkrat videl, ko se je v rdečem avtomobilu kdaj peljala mimo njega in pravi, da ga je takrat mnogokrat prešinila misel: ''Oh, ko bi nekoč tudi jaz imel takšno punco.''

Luka in Daca sta se poznala, še preden sta uradno postala par. FOTO: osebni arhiv

Daca se mu je zdela izjemno zanimiva, všeč mu je bila vizualno, zaradi skupnih prijateljev pa je vedel tudi, da je dekle na mestu. Simpatija je bila obojestranska, saj sta se kmalu povezala na družabnih omrežjih, kmalu za tem pa je tudi sledilo prvo uradno srečanje. Ker pa je rokometaš ravno v začetni fazi njune zveze igral v madžarskem Szegedu, se mu je tam hitro pridružila tudi partnerica.

Prvi stik je bil tisti prek družabnih omrežij, po tem sta zelo hitro zaživela skupaj. FOTO: osebni arhiv

V trenutkih, ko se je posvečal napornim treningom, se je na Daco lahko popolnoma zanesel: ''Vedel sem, da je prava zame, v času, ko je bila zveza šele na začetku, je vse pustila in prišla za mano v tujo državo. Vsak dan me je pričakal obrok, poskrbela je zame, za gospodinjstvo.'' Pravi, da so te stvari za vrhunskega športnika izrednega pomena.

Daca je Luki že od vsega začetka stala ob strani in podpirala njegovo športno kariero. FOTO: osebni arhiv

Da je Daca ženska njegovega življenja, ga je prepričalo tudi dejstvo, da imata podoben smisel za humor. Luka, ki sebe opiše kot zabavljača, pravi, da je Daca popolna kombinacija vsega. Ob vrednotah, ki so obema skupne, ju na nek način povezujejo tudi številke in datumi. Rojena sta na enak datum, njegova legendarna številka dresa pa je tudi njena letnica rojstva.

Paru sta se leta 2014 pridružila dvojčka Kris in Jan. FOTO: osebni arhiv

Ključno vlogo v njunem življenju je žena, s katero sta poročena že osem let, odigrala tudi kmalu po rojstvu dvojčkov. Za Krisa in Jana, ki sta rojena leta 2014, je Daca v popolnosti poskrbela med tem, ko je bil Luka odsoten zaradi klubskih in reprezentančnih obveznosti, pravi izziv pa jim je predstavljala selitev v Nemčijo. Čeprav je bilo naporno, Luka pravi, da družina ravno zaradi ženine požrtvovalnosti ob njegovem prestopu v Minden ni imela večjih težav s prilagoditvijo.

Žvižejevi prosti čas preživljajo aktivno. FOTO: osebni arhiv

Družina sedaj prebiva v hiši v okolici Celja, po koncu Lukove rokometne kariere pa ne živi nič manj dinamično življenje, prihranjene so jim samo selitve. Vrvež v vsakdanjik vnašata ravno Jan in Kris, ki sta po besedah Luke različna tako vizualno kot tudi po karakterju. Skupno pa jima je vsekakor veselje do vragolij ter športa, saj trenutno trenirata hokej, čeprav tudi za rokomet kažeta zanimanje. Hokej je tudi Lukova strast, saj dvakrat tedensko tudi sam odigra kakšno tekmo s 'fotri', kot so se imenovali očetje mladih hokejistov.

Kris in Jan sta zelo navihana, oba pa zanima šport, trenutno trenirata hokej. FOTO: osebni arhiv

Čeprav je Luka vajen zmagovati, proslavil je tudi evropski naslov z Barcelono v letu, ko se je katalonskemu klubu tudi pridružil, pa pravi, da z uvrstitvijo v šovu Zvezde plešejo ni obremenjen: ''Ničesar me ni strah, v tem šovu zame ne bo razočaranj!''Šampionski odnos, trdi treningi ter obilica odrekanj so namreč stvari, ki so rokometni legendi vsekakor zelo blizu.