Med tekmovalci šova Zvezde plešejo vedno več poškodb

Tekmovalci šova Zvezde plešejo so že zelo izčrpani, saj verjetno nihče od njih ni vajen takšnega tempa. Nastopajoči so vstopili v sedmi teden tekmovanja in zdi se, da jim že pojenjajo moči, saj se poškodbe kar vrstijo.

Klara Lorger si je že pred dobrimi desetimi dnevi poškodovala ramo, ko je med stojo nerodno pristala. Pri tem si je natrgala rotatorno mišico v rami. A kot pravi, jo rama še vedno zalo boli, zato sta s soplesalcem Jernejem prilagodila koreogragijo, da med plesom ram ni preveč trpela. Zamujene oddaje Zvezde plešejo vas čakajo na VOYO, v ponedeljek ob 12. uri tudi v znakovnem jeziku. Oddajo v znakovnem jeziku si lahko ogledate tudi ob sobotah ob 14.40 na POP TV. Med poškdovanci pa je tudi Jana Koteska, ki si je prejšnjo nedeljo pred oddajo zvila gleženj. Že dve oddaji je, ne da bi se sploh videlo, odplesala svoj ples in pokazala, da je prava bojevnica (Jana in Tomaž sta se poimenovala 'bojevnika'). Do hujše poškodbe pa bi lahko prišlo tudi pri Tanji Žagar, ki je med treningom grdo pristala na roki. In kot je povedala se to ni zgodilo med treniranjem nove koreografije, ampak med zganjanjem vragolij, po katerih sta znana tako ona kot tudi njen soplesalec Arnej Ivkovič. V naslednjem tednu se bodo vse tri soočile še z enim izzivom - tekmovalci so namreč v žrebu dobili novega soplesalca oziroma novo soplesalko. Več o tem TUKAJ.