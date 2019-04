Med tekmovalci vse več težav: od angin do padcev iz stoje

Letošnji tekmovalci tretje sezone najbleščečejšega šova Zvezde plešejo so na lastni koži občutili, s čem vse se morajo spopadati profesionalni plesalci, da dosegajo vrhunske rezultate. V dobrih petih tednih šova in številnih plesnih treningov se tekmovalci in plesalci spopadajo z marsikatero tegobo in poškodbami. "Priznati moram, da meni na srečo ni hudega. Se pa zavedam, da se bodo treningi stopnjevali, zato bo treba tudi sicer skrbeti za kondicijo. Resda gre za šov, a ga je treba jemati resno, saj ni tako enostavno, kot mnogi mislijo. Jaz pazim na svoje telo in imam eno samo vodilo: spanje, spanje in spanje," je povedal Denis Vučak, s katerim se strinja tudi Špela Grošelj: "Ni tako preprosto vse skupaj. Zelo me bolijo mišice, predvsem pa me pečejo podplati. Imam tudi že nekaj žuljev, ki se jih nikakor ne morem znebiti in je res zelo boleče, ampak bom pač morala potrpeti. Ko pridem s treninga domov, grem naravnost na kavč in strmim v eno točko, kar je zame dobra sprostitev."

Klara Lorger je se tudi spopada z bolečimi mišicami: "Priznam, da je zelo boleče, saj čutim vsako mišico, vse bolj pa se stopnjuje tudi jeza do Jerneja," je v smehu priznala Klara, ki pa je imela ta teden manjšo nesrečo. Plesalec Jernej Brenholc je Klaro postavil pred velik izziv, da bo morala med plesom narediti stojo. "Ojoj, tega nisem delala že deset let," je komentirala in prvi poskus se je res končal klavrno, saj je Klara pristala na svoji rami. Ker sprva na videz nedolžna bolečina ni popustila, je Klara poiskala celo zdravniško pomoč, a k sreči ni nič hujšega.

Z bolečimi žulji se spopada tudi Tinkara Fortuna: "Najprej so me bolele mišice, kar je normalno, saj plesnih treningov do takrat nisem imela in se mišice privajajo. Preteklo soboto sem imela vročino in sem bolj kot ne poležaval, a sem bila k sreči v nedeljo že v redu. Zdaj se počituti okej, samo glas mi malo peša." Manekenka Jana Koteska je imela srečo v nesreči, saj je na poti na prvi plesni trening doživela prometno nesrečo in zato zamudila dobri dve uri na trening. "Za zdaj se dobro držim, čeprav se je zalomilo, saj se mi je vnela medrebrna mišica, za katero do zdaj sploh nisem vedela, da jo imam. Skrbim za to, da dovolj počivam in veliko spim, saj so treningi res zelo naporni." Tudi Franko Bajc se za zdaj na treningih dobro drži, čeprav se tudi sam spopada z bolečimi mišicami. "To pač pride zraven, a tu gre za prijetno bolečino, ko veš, da je to posledica tega, da si dobro delal."

Z zdravstvenimi težavami se ta teden soočata tudi Tinkarin soplesalec Aleksej Rubcov, saj je slednjega zagrabilo v križu, kar seveda onemogoča normalen potek vaj. To se zna zgoditi tudi pri Denisu Vučaku in Niki Bagon, saj mu je slednja v prihajajoči koreografiji pripravila kar lepo število dvigov in obratov, ki jim zaenkrat ni povsem kos. To je na svoji koži najbolj izkusila prav Nika, ki je že nekajkrat skorajda pristala na tleh.