Menjava plesnih partnerjev jim je dobro dela

Sedma oddaja šovaZvezde plešejo bo posebna prav zaradi menjave plesnih partnerjev. Po prvem šoku znanih obrazov, ko so izvedeli za spremembo, je za njimi teden, ko so se preizkusili z drugim partnerjem in kot kaže jim je menjava celo zelo všeč, saj je večina priznala, da so se odlično ujeli in da jim je novi plesalec ali plesalka zelo pisana na kožo. Miha Vodičar, ki bo ta teden plesal s Tanjo Žagar, je svoji soplesalki Tini Gorenjak javno sporočil: "Oprosti Tina, s Tanjo sva se res super ujela."

Kako so se ujeli in kako bodo odplesali svoje nastope, pa bo znano že nocoj ob 20. uri na Pop TV. Za svojega favorita lahko glasujete že zdaj!

Sicer pa so se znani obrazi in njihovi plesalci ta teden spopadali tudi z novimi poškodbami, ni pa šlo niti brez zabavnih trenutkov. Jernej Brenholc jeJano na treningu presenetil v ženski obleki, Maja Geršakpa je priskočila na pomoč Svetlani Cigoj, ki bo ta teden plesala z Miho Zupanom. Miha Vodičar je med drugim pojasnil tudi situacijo "izgubljenega" čevlja iz prejšnje oddaje, mnogi pa se ukvarjajo tudi z očitki, da so sodniške ocene letos prenizke. Obeta se nam torej zares pestra oddaja z novimi napetimi trenutki in izvrstnimi plesnimi nastopi.

Če pa vas med spremljanjem naših zvezd in njihovih soplesalk ter soplesalcev zasrbijo pete, si oglejte Malo šolo plesa, kjer Tomaž ŠterinMaja Geršak pomagata pri osvajanju osnovnih plesnih korakov. Ta teden sta prikazala, kako zaplesati temperamentni paso doble.