Miha Zupan zajokal, ko mu je soplesalka pokazala video

Miha je sicer že pokazal, da je zelo nežen in da se ga stvari hitro dotaknejo, a nežnejšo plat je pokazal le, ko je bila ob njem njegova žena Maja. Tokrat pa je Miha zajokal zaradi soplesalke. Čustva, ki so ga prevzela, so ganila tudi soplesalko Majo, ki mu je po končanem videu skočila v objem in rekla: "Lepo, a ne?"