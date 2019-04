Miha Zupan zajokal: na treningu ga je obiskala žena

“Sem te prišla malo pogledati,” je rekla, preden se je skrila v njegov objem. Miha je bil vidno presenečen in si je celo obrisal solzo.

Njegova soplesalka Maja Geršak je bila obiska zelo vesela, ker se trudi, da bi gledalci začutili nežnost in čustvenst plesa, ki ga bosta predstavila to nedeljo in meni, da je prav Mihova žena dosegla, da je gluhi košarkaš pokazal nežnejšo plat.

Miha in Maja sta košarkarjevi gluhi ženi najprej pokazala nekaj korako, potem pa je Geršakova zakonca Zupan spodbudila, da zaplešeta tudi ona dva. Mihovo ženo je skrbelo, da ne zna korakov, a se je, kot je iz posnetka razvidno, izkazala kot izjemna učiteljica.

Kateri film bosta Miha in Maja uprizorila skozi ples pa si poglejte že to nedeljo ob 20. uri na POP TV, ko tekmovalce najbleščečejšega šova čaka filmski teden.