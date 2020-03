Miki Vlahovič: Plesni talent sem 'podedoval' po hčeri

Prav družina je tista, ki je Mikija nagovarjala k sodelovanju v plesnem spektaklu. Miki dejstvo, da mu žena in otroka stojita ob strani nadvse ceni: ''Pri vseh treh imam najboljšo možno podporo. Trema, ki je prisotna, je tukaj samo zaradi njih. So daleč največja motivacija.''Žena Petra , ki je Mikijevih nastopov že navajena, z nestrpnostjo pričakuje prvi plesni nastop simpatičnega glasbenika, oddajo pa si bosta od doma ogledala tudi otroka.

Zdaj 23-letni Mark se je v hokejske vode resneje podal pri 15 letih, ko ga je športna pot odnesla v Salzburg. Družina ga je takrat pogosto obiskovala, skupaj so praznovali rojstne dneve in ostale praznike. Čez štiri leta se je Mark preizkusil tudi čez lužo, nato se je vrnil v Slovenijo in zaigral za Jesenice, za tem pa še na skandinavskem polotoku. Sedaj je član norveških Vikingov iz Tønsberga. Mark družino obišče vsako leto med decembrskimi prazniki, Slovenijo pa zapusti takoj v prvih dneh januarja. V času, ko je doma, nadoknadijo zamujene trenutke, obiščejo babice in dedke ter uživajo v družbi drug drugega. Miki pove, da zaradi Markove celoletne odsotnosti mnogo bolj cenijo tisti čas, ki jim je podarjen: ''Ko smo končno skupaj se imamo resnično lepo, obdarujemo se z ljubeznijo in cenimo medsebojno bližino.''