'Moj novi resni hobi je ples'

Mojca Funkl, ki jo gledalci POP TV poznate po vlogah v uspešnicahUsodno vino in Reka ljubezni, se na televizijske zaslone vrača kot tekmovalka 4. sezone priljubljenega plesnega šovaZvezde plešejo. Tik pred začetkom šova je pričakovala, da bo naporno, a šele zdaj vidi, da treningi res niso tako 'nedolžni', da je za dovršeno plesno točko potrebne zelo veliko vaje in da so zelo pomembne malenkosti, ki na koncu odločajo, kako dober je bil nastop. Seveda tudi Mojca ni izjema in posledice treningov že čuti na telesu: "Seveda imam kar nekaj žuljev, hrbet me boli ... Ampak bo že (nasmeh)."