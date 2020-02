Mojca Funkl po zaslugi Luke Žvižeja prvič na rokometni tekmi

Legenda slovenskega rokometa Luka Žvižej je svoje sotekmovalce iz šova Zvezde plešejo povabil na rokometno tekmo. Nekateri so se z veseljem odzvali povabilu in skupaj navijali za Celjane, Mojca Funkl pa je bila prvič v živo na tekmi.

Plesalcem se je pridružil tudi voditelj Peter Poles. FOTO: POP TV

Na POP TV prihaja nova 4. sezona priljubljenega šova Zvezde plešejo, letošnji znani tekmovalci pa so že spletli prijateljske vezi. Skupaj preživljajo vse več časa, družili pa so se tudi na rokometni tekmi med kluboma Celje Pivovarna Laško in Paris Saint Germain, na katero jih je povabil Luka Žvižej.

Nad rokometnim spektaklom je bil izjemno navdušen Miki Vlahović, ki je pohvalil igro domače ekipe: "Čestitke vsem igralcem Celja za to, da so pred svojim 'feni' odigrali eno pošteno in dobro tekmo, dali so vse od sebe."

Tomaž Mihelič je velik oboževalec vseh športov, še posebej rokometa. FOTO: POP TV

Velik oboževalec vseh športov je tudi Tomaž Mihelič, ki je dejal: "Jaz sem obseden navijač vseh slovenskih športov, rokometa pa sploh. In danes sem spoznal same svoje idole."Dodal je še, da se počuti kot otrok v trgovini s čokolado.

Kljub porazu slovenske rokometne ekipe so se tekmovalci šova Zvezde plešejozabavali. Nekaj besed o druženju so povedali profesionalni plesalci Tadeja Pavlič, Arnej Ivkovič in Nina Gerič ter Alya in Mojca Funkl, ki je priznala, da je bila prvič v živo na tekmi. Luka pa se je vsem zahvalil za podporo in dodal, da se sedaj začnejo prave priprave na plesno sezono.

Tekmovalci so bili nad tekmo navdušeni. FOTO: POP TV

Jani Jugovic, eden od tekmovalcev, ki se bodo pomerili na plesnem parketu, se jim ni pridružil, ker je praznoval 37. rojstni dan, zato so mu sotekmovalci posneli tudi skupno voščilo.