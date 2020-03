Mojca Funkl: Še zdaj ne dojemam čisto, da sem dobila toliko točk

Arnej in Mojca sta v prvi oddaji dobila vrtoglavih 26 let, kar je zelo veliko za prvi ples.

Priljubljena igralka Mojca Funkl je pred prvo oddajo priznala, da je živčna do konca, saj je imela tremo čisto drugačno kot ponavadi pred premierami v gledališču. "Imam grozno tremo, odpovedujem na celi črti. (smeh) Čeprav imamo igralci pred vsako premiero malo treme, je tole danes čisto drugačna trema. Vrgla se bom noter in plavala, ne preostane mi drugega," je pred oddajo povedala Mojca, pri kateri je bila živčnost popolnoma odveč, saj sta z Arnejem Ivkovičem odplesala energičen quickstep in za prvi ples dobila 'vrtoglavih' 26 točk in se s tem povzpela na prvo mesto.