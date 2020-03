Moški tekmovalci šova Zvezde plešejo o dnevu žena

Ob mednarodnem prazniku žensk smo o tej temi povprašali moške tekmovalce šova Zvezde plešejo. Z nami so delili svoje poglede na ta dan, kako ga obeležujejo, kaj jim pomenijo dame, ki jih obkrožajo ter kakšne pozornosti bodo deležne letos.

Dan, ki slavi ekonomsko, politično in socialno enakopravnost ter dosežke žensk, je tudi priložnost, ko se predstavniki moškega spola z gestami ali majhnimi pozornostmi spomnijo na svoje dame. Moški tekmovalci letošnje sezone Zvezde plešejo imajo na letošnji dan žena še eno nalogo več, namreč šov jim je v življenje poslal še eno predstavnico ženskega spola – plesalko, ki jo bodo ob nedeljah vrteli na plesnem parketu. Kakšne pozornosti bodo deležna dekleta, smo izvedeli od zvezdnikov samih.

Le kakšno pozornost bodo moški tekmovalci na dan žena namenili svojim soplesalkam? FOTO: POP TV

Luka Žvižej je bil glede tega, kaj lahko soplesalka Tadeja pričakuje, zelo skrivnosten. Pravi, da bo vsekakor deležna pozornosti in darilca. Je zagovornik poklanjanja rožic in malenkosti, kot je na primer kakšna čokoladica.

Luka Žvižej FOTO: POP TV

''Zelo rad jim tudi zaželim en lep dan, saj je ravno ta namenjen prav njim. To so malenkosti, s katerimi izrazimo neko spoštovanje do žena.''Luka je vesel takih trenutkov, ko se lahko spomni na predstavnice lepšega spola in jim pove, kako jih ceni: ''Svet brez žensk ne bi bil lep in tudi ne popoln!''

Prvi praznik, ki ga bodo letošnji nastopajoči v šovu Zvezde plešejo preživeli skupaj, je ravno dan, ki slavi ženske. FOTO: Miro Majcen

Tudi Tomaž Miheličženske, ki ga obkrožajo, neizmerno spoštuje: ''Ženske igrajo v mojem življenju res pomembno vlogo.''Na ta praznik se zmeraj temeljito pripravi, s pozornostjo pa obdari vse tiste dame, zaradi katerih je lahko to, kar je. Na prvem mestu je seveda njegova mama, s katero ima zelo pristen odnos. Potem pa je tukaj še ogromno prijateljic, sodelavk, kolegic ter njegovih srčnih 'mačkic', kot jih ljubkovalno kliče. Letos pa ne bo izvzeta niti njegova soplesalka Martina. Pravi, da komaj čaka, da ji bo lahko povrnil ves trud, ne le na plesišču, temveč tudi z malimi, srčnimi pozornostmi.

Tomaž mihelič FOTO: POP TV

Ni pa dan žena zgolj dan, ko bi morali moški s klišejskimi darili obdarovati dame, ampak je zanj to priložnost, da razmislimo o vlogi žensk v današnji družbi. ''Še vedno so preveč zapostavljene, zlorabljene, izkoriščene, ponižane in predvsem – samoumevne,''je povedal Tomaž. Ob tem prazniku pa rad izpostavi dejstvo, da je čas, da ženske prevzamejo vsa pomembna področja v svetovni politiki ter gospodarstvu ter tako končno razbijejo moško vladavino in v ta kaotičen svet vnesejo prepotrebno senzibilnost. Jani Jugovic pravi, da osmega marca posebej ne praznuje. Namreč, sam je mnenja, da bi moral biti osmi marec kar vsak dan. Želel bi, da bi se ženske 356 dni v letu počutile posebno.

Jani Jugovic FOTO: POP TV

Tudi svoji ženi želi vsak dan pričarati nekaj posebnega in drugačnega, ne ozirajoč na datum. Na vprašanje, kaj pripravlja soplesalki Niki, pa skrivnostno odgovarja: ''Pustite se presenetiti.'' Denis Toplak tega praznika sicer ne praznuje posebej, se pa vsako leto spomni na zanj najbolj pomembno osebo: "Zadnjih sedem let grem na ta dan zagotovo na grob najpomembnejše ženske v svojem življenju, mame. Teti podarim rožo. Če je priložnost, pa z veseljem razveselim tudi kakšno dekle.''Temu datumu ne pripisuje prevelikega pomena, se mu pa zdi prav, da imajo ženske svoj dan, saj si ga zaslužijo, doda pa: ''Sem mnenja, da bi morali vsem bližnjim izkazovati ljubezen vse leto.''

Denis Toplak FOTO: POP TV

Pravi, da bo letos ta dan malenkost drugačen, saj je zaradi šova obkrožen z več damami, torej tekmovalkami ter profesionalnimi plesalkami: ''Ker je v oddaji kar nekaj udeleženk nežnejšega spola, se bom moral potruditi bolj kot do zdaj, pozornost bo treba razdeliti med veliko žena.'' In kaj lahko pričakuje soplesalka Nina? Denis pravi, da zelo rad razveseljuje, zato se bo zagotovo spomnil česa izvirnega. Miki Vlahovič je duhovito pripomnil, da so vsi prazniki ženski in da si jih ženske kar naprej izmišljujejo, čemur pa on kot moški z največjim veseljem podleže. Rad razvaja in kakšno malenkost podari, zase pa pravi, da je klasičen moški, tak iz prejšnjega stoletja: ''Dovolj je rožica in majhno darilce, da se na damo spomniš. Take, ki pričakujejo velika darila, pa mi nikoli niso bile všeč.''

Miki Vlahovič FOTO: POP TV