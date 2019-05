NAGRADNA IGRA: Kdo bi si Zvezde plešejo ogledal v živo?

Deveta oddaja bo še toliko bolj zanimiva, saj se na parket vračajo zvezde, ki smo jih spremljali v prvi in drugi sezoni. V plesni htrojicah bodo z letošnjimi tekmovalci zaplesali Denis Porčič - Chorchyp, Gorka Beden, Rebeka Dremelj, Dejan VunjakinGašper Rifelj.

Zdaj imate možnost, da v živo doživite blišč in čar šova, v živo okusite plesne koreografije, se prepustite glasbenim mojstrovinam Plesnega orkestra POP TV, ki igra v živo, se med oglasi zabavate z animatorjem in na koncu dobite selfi ali podpis svojega idola.

Vsak teden vas namreč razveseljujemo z nagradno igro, v kateri bodo vsakič trije srečneži osvojili po dve vstopnici, da bodo lahko v plesnih predstavah in sodniških besednih iskricah uživali še z nekom.

Vse, kar morate storiti, je, da do srede, 8. maja do 12. ure, izpolnite spodnjo prijavnico. Starostna omejitev ogleda oddaje v živo je 14 let. Nagrajence, ki si bodo to nedeljo, 12. maja, šov ogledali v živo, bomo objavili na naši spletni strani in jih obvestili po telefonu.

Veselo na lov za najbolj vročimi vstopnicami!