NAGRADNA IGRA: Kdo bi si Zvezde plešejo rad ogledal v živo?

V prvi oddaji četrte sezone šova Zvezde plešejobodo plesni parket ogrele ženske tekmovalke, medtem ko bodo njihove plese komentirali moški tekmovalci. Teja Jugovic, Kataya, Kaja Vidmar, Mojca Funkl in Alya že pridno trenirajo in pilijo prve koreografije.

Zdaj imate možnost, da v živo doživite blišč in čar šova, okusite plesne koreografije, se prepustite glasbenim mojstrovinam Plesnega orkestra POP TV, ki igra v živo, se med oglasi zabavate z animatorjem in na koncu dobite selfi ali podpis svojega idola.

Vsak teden vas namreč razveseljujemo z nagradno igro, v kateri bodo vsakič trije srečneži osvojili po dve vstopnici, da bodo lahko v plesnih predstavah in sodniških besednih iskricah uživali še z nekom.

Vse, kar morate storiti, je, da do srede, 4. marca, do 12. ure, izpolnite spodnjo prijavnico. Starostna omejitev ogleda oddaje v živo je 14 let. Nagrajence, ki si bodo to nedeljo, 8. marca, šov ogledali v živo, bomo objavili na naši spletni strani in jih obvestili po telefonu.

Veselo na lov za najbolj vročimi vstopnicami!