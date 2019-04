NAGRADNA IGRA: Kdo si bo šov lahko ogledal v živo?

Za nami je že sedem oddaj Zvezde plešejo. Po prvomajskem odmoru se zvezde in njihovi plesalci vračajo na plesni parket. Eden izmed zvezdniških plesalcev se bo moral od šova posloviti. In kdo so nagrajenci, ki bodo to napetost, val čustev in seveda odlične plesne točke doživeli v živo?

Nagrajenci, ki prejmejo vsak po dve vstopnici za ogled oddaje to nedeljo, 5. maja, so:

Kaja Zver

Patricija Selič

Darko Mohorko

Čestitamo! Ostali pa ne skrbite, z vstopnicami vas bomo razveseljevali vsak teden, v vsakem primeru pa se vidimo pred ekrani.