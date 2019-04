NAGRADNA IGRA: Osvojite vstopnice za ogled šova Zvezde plešejo

Po 14-dnevnem odmoru, se bo zadnjih šest tekmovalcev šova Zvezde plešejo potegovalo za novo napredovanje v tekmovanju. Tokrat jih čaka še dodaten, nov izziv - ogrožena para se bosta morala soočiti s plesnim spopadom.

Kdo bo odšel domov in kdo bo ostal v tekmovanju bodo na podlagi plesnega spopada, kjer bodo pari hkrati zaplesali na enako glasbo, bodo odločili sodniki. Vse bolj napeto in vroče bo. Si želite plesni spektakel in naboj čustev doživeti v živo?

Zdaj imate možnost! Vsak teden vas razveseljujemo z nagradno igro, v kateri vsakič trije srečneži osvojijo po dve vstopnici, da lahko v plesnih predstavah in sodniških besednih iskricah uživajo še z nekom.

Vse, kar morate storiti, je, da do torka 30. aprila, do 12. ure izpolnite spodnjo prijavnico. Starostna omejitev ogleda oddaje v živo je 14 let. Nagrajence, ki si bodo to nedeljo, 5. maja, šov ogledali v živo, bomo objavili na naši spletni strani in jih obvestili po telefonu.

Veselo na lov za najbolj vročimi vstopnicami!