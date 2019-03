Največ težav jim povzroča zapeljevanje

Čeprav so nekateri med prvim plesnim nastopom naravnost blesteli, je nemogoče predvideti, kdo bo zmagovalec tretje sezone šova Zvezde plešejo. Prav vsak ima možnost, da osvoji plesni globus in četudi komu prvi ples ni bil ravno pisan na kožo, imajo že v naslednji oddaji novo priložnost. Tiste, ki so se prvič preizkusili v standardnih, čaka latinsko-ameriški ples in obratno. Vsekakor je to – sploh na začetku tekmovanja - zelo velik izziv tudi za bolj izkušene, saj se eni in drugi plesi precej razlikujejo, poleg tega pa zvezde nimajo ravno časa na pretek, da osvojijo nove korake. Da jim bo vsaj malce lažje, je Tara v drugi oddaji sodnike povprašala, kako sploh ’prešaltati’ iz ene vrste plesa na drugo.

»Ni enostavno,« potrdi Katarina. »Standardni plesi so namreč drugačni od latinsko-ameriških in tudi znotraj posamezne družine ima vsak ples svoje specifike. Drža je drugačna, ritem je drugačen in že kako se premaknemo, je drugače. Tako da je težko in treba bo začeti drugače trenirati.« Potrebno je torej misliti na veliko stvari in tisti, ki so v prvi oddaji plesali standardne, so s treningi za latinsko-ameriške plese že začeli in hitro ugotovili, da bo vse prej kot enostavno. Glavni problem je – zanimivo - ’biti seksi’. Na srečo pa ’biti seksi’ še kako obvlada nihče drug kot Nika, ki je z veseljem postregla s svojim receptom.