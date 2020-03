Nejko Peter Levak se v 4. sezono šova Zvezde plešejo podaja z nazivom oče

Par zaradi narave dela tesno sodeluje, tako pa je bilo tudi pred kratkim, ko se je plesna šola predstavila s plesno produkcijo v mariborskem Slovenskem narodnem gledališču. O predstavi Zvezdica Zaspanka, ki si jo je občinstvo lahko ogledalo letošnjega februarja, je Nejko povedal: ''Vsako leto izberemo drugo zgodbo in skozi njo se lahko predstavijo vse skupine naše plesne šole, ne glede na predznanje. Najmlajši plesalci so stari le dve leti, najstarejši pa plešejo že nekaj desetletij in so že pravi plesni mački. Znano zgodbo predstavimo čim bolj celostno na plesni način z malo vmesne igre. Gledalci so nad našo izvedbo vsako leto navdušeni. To pa nam, koreografom in izvajalcem, tudi največ pomeni.''