Nika Špeli pokazala plesni 'puma look', smejal se je tudi strogi Andrej

Pred finalno oddajo Zvezde plešejo svoje pete in plesne veščine pridno brusita tudi Špela Grošelj in Miha Perat. Na plesnem parketu sta se jima pridružila sodnika Andrej in Nika, ki sta iz rokava potegnila nekaj plesnih nasvetov. Nika je Špeli pokazala plesni 'puma look', smeha pa ob tem ni manjkalo.

Pred zadnjo letošnjo oddajo Zvezde plešejo svoje pete in plesne veščine kot ena izmed treh plesnih finalistov pridno brusita tudi Špela Grošelj in Miha Perat. V finalni oddaji bosta morala zaplesati 'popravni ples', kar pomeni, da bosta ponovila svojo čisto prvo plesno točko, cha cha cha. Ker je njun prvi ples vseboval kar nekaj napak, se bosta morala tokrat izkazati na mestih, kjer sta bila prej šibka. Med pripravami in treningom sta ju s svojim obiskom presenetila sodnikaNika Urbas in 'strogi' Andrej Škufca. Njun obisk je bil pospremljen z Andrejevim nadebudnim opazovanjem Špelinih plesnih korakov, vmesnimi šalami in zabavnimi utrinki. Za obilico smeha je na koncu poskrbela Nika, ko se je odločila Špeli pokazati plesni 'puma look'.

Špela je napovedala, da bo šla v finalni oddaji na ''vse ali nič,'' po Nikinem plesnem 'performansu' pa ji je Andrej 'zabičal': ''Uglavnem, tako naredi!'' Ali bo Špela upoštevala vse nasvete sodnikov in izpeljala tudi novi 'puma look', pa se boste lahko prepričali žeto nedeljo ob 20.00 na POP TV.

Nika Urbas pokazala plesni 'puma look', smeha in draženja pa ob tem ni manjkalo FOTO: POP TV

Poleg Špele in Miha se bosta na plesnem parketu vrtela še dva plesna para in sicer Tanja Žagar s soplesalcem Arnejem Ivkovičem in Miha Zupans soplesalko Majo Geršak. Kdo izmed trojice parov bo najbolje opravil svoj popravni izpit in dostavil tehnično izpopolnjen ples, pa boste izvedeli ta konec tedna. Napetosti ne bo manjkalo, le najboljši par pa si bo priplesal veliki plesni globus.