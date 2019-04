Nika Urbas je vedela, da je Igor Mikić skriti plesni talent

Nika ga je pohvalila in pohvalo zaključila v njegovem stilu ter rekla: "To pa ja!"

Nika pa je povedala: "Največje presenečenje večera je bil prav gotovo Igor Mikić. Mislim pa kako je on 'razturil'! Jaz sem vedela, da ima ta fant takšen potencial in sem samo čakala, da nam pokaže kaj zna ... in je!"Dodala je, da verjame, da lahko Igor zagotovo pokaže še kaj več in da lahko vse skupaj preseneti s svojim nastopom: "Igor nam lahko prav gotovo pokaže, kako se lahko tako čvrsto, natrenirano telo lepo upogniti, omehčati, tako da komaj čakam, da ga vidim v kakšni rumbi ali v še kakšnem standardnem plesu. Sumim, da je bolj nadarjen za standardne plese, ampak bomo videli."

V nedeljo bo Igor skupaj z ostalimi devetimi tekmovalci prvič nastopil v oddaji, v kateri ne bo več 'salonarjev' in 'nastopajočih'. Pravi boj se je začel - treningi trajajo le en teden, za nadaljevanja plesnega tekmovanja pa se potegujejo vsi. Pozabite na dve plesni skupini, zdaj se bodo pomerili vsi proti vsem. Kdo se bo tokrat najbolje odrezal na plesnem parketu si oglejte v nedeljo ob 20. uri na POP TV.