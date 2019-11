Nina Gerič uživa v trgatvi: Je priložnost, da se zberejo družina in prijatelji

Nina, ki je v šovu plesala z Borutom Kopitarjem, je povedala, da ji trgatev v preteklosti nikoli ni predstavljala nekega ljubega dogodka v letu. "Kar nekaj trgatev sem tudi zamudila, ko sem živela v tujini in tudi takrat se nad tem nisem ravno pritoževala," je zgovorna Mariborčanka povedala za 24ur.com.

Povedala je, da je šele zdaj, v zadnjih nekaj letih, postala navdušena nad trgatvijo, saj je imela že nekaj časa željo, da bi združila vino in ples. "Združila sem vinograd in vino, z mojo največjo ljubeznijo, plesom. Zdaj je naenkrat vse bolj zanimivo in odnos do trgatve je popolnoma drugačen," je povedala Nina, ki je naredila tudi svoje vino.

Nina je dodala, da ji je trgatev prirasla k srcu in da jo zdaj to spominja na dneve, preživete na svežem zraku, polnem smeha, ko se obujajo raznorazni spomini in pripovedujejo različne anekdote: "Trgatev je tista priložnost v letu, ko se zbere družina in prijatelji."