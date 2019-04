Nocoj novo presenečenje za zvezde in plesalce

Prejšnjo nedeljo sta priljubljena voditelja šova Zvezde plešejo, Tara Zupančič in Peter Poles , šokirala tekmovalce, ko sta na začetku pete oddaje, ki je minila v znamenju filmov, napovedala dvojno eliminacijo. Po odhodu Tinkare Fortuna in Igorja Mikića pa nikakor ni časa za odmor, saj vseh preostalih osem plesnih parov nocoj čaka novo presenečenje. Kakšno presenečenje čaka tekmovalce v šesti oddaji, ki bo minila tudi v znamenju "pregreh" znanih obrazov , ki tekmujejo v šovu, bo znano ob 22.15. Takrat bomo izvedeli, kaj točno bo presenečenje večera in kaj čaka tekmovalce šova, dogajanje iz studia pa lahko po končani oddaji spremljate tudi v živo na spletni strani 24ur.com.

Sicer pa je za tekmovalci šova Zvezde plešejo zares pester teden, saj so se mnogi spopadali s takšnimi in drugačnimi poškodbami, ki pa jih na treningih niso ustavile na poti do uspešnih plesnih točk. Špela Grošelj pa je zaradi bakterijske angine Mihe Perata za nekaj dni celo dobila novega soplesalca. Igor Mikić je po uspešnem drugem plesu ves teden dobival pohvale in spodbude oboževalcev, najbolj pa ga je razveselila Nika Urbas, ki je ves čas vedela, da se v njem skriva plesni talent. Spodbude za nadaljnje tekmovanje je od svoje soproge dobil tudi razneženi Miha Zupan, Lado Bizovičar je napovedal posebno tekmo znotraj plesnega tekmovanja.



