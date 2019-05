Nova presenečenja, plesni dvoboji in prelomni trenutki za tekmovalce

Zadnjih štirinajst dni so tekmovalci uživali v zasluženih praznikih in krajšem oddihu, nato pa so se že vrnili v plesne dvorane, saj so jih čakale nove koreografije in vaje za plesne točke, saj bodo v primeru, da pristanejo med ogroženimi pari, morali plesati v plesnem dvoboju.

"Glede na prejšnje sezone, smo že malo sklepali, da to sledi. Nas je pa morda presenetil nov način oziroma potek dvoboja, kar pa je samo dokaz, da je letos šov poln presenečenj. Za profesionalne plesalce niti ni tako težko, kot za zvezdo, ki se mora sedaj v dveh tednih naučiti zraven svojega še druge plese za plesni dvoboj. Res si lahko samo želiš, da ne pristaneš v plesnem dvoboju," je v smehu povedal Arnej Ivković, ki pravi, da problem nastane, ko so zvezde že precej utrujene, glava preprosto ne funkcionira in zvezda, ki se že en ples komaj nauči lahko zdaj začne mešat korake z ostalimi plesi ali si jih sploh ne zapomni. Hitro lahko nastane velika zmeda. "To je res veliko korakov za tako kratek čas, ampak jaz vseeno verjamem v Tanjo, in kolikor jo poznam verjamem, da se bo na dvoboju odlično odrezala ter pokazala svoj talent, če pa bo kaj zamočila, pa verjamem, da bo z svojo improvizacijo znala to rešiti."

Tudi Maja Geršak pravi, da je plesni dvoboji niso presenetili in da sta z Miho to vzela kot izziv. "Za nas to ne predstavlja nikakršnega problema. Večji problem je, kako v tako kratkem času več koreografij naučit zvezdo. To res ni lahko, saj morajo možgani preklapljati iz enega plesa na drugega in je potrebno še več treningov. Z Miho sva se najprej naučila glavni ples, sedaj pa vsak dan dodajava novega. Ko bova prišla skozi vse plese pa samo sledi samo ponavljanje in dril. Za Miha me res ne skrbi. Do sedaj se je zelo izkazal. Pokazal je, da ga stresne situacije ne zmedejo. Je pa res, da ga vidim kako ga že sedaj boli glava od vsega (smeh). Ne dvomim pa, da mu ne bo uspelo."