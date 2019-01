Nova sezona: Razkrivamo vseh 12 zvezd

Še malo in začela se bo nova sezona priljubljenega šova Zvezde plešejo. Letošnja sezona bo še posebej zanimiva. Razkrivamo zvezdniško dvanajsterico, ki se bo letos vrtela po plesnem parketu.

Denis Vučak

Denis Vučak je že kot najstnik lomil srca dekletom, ko je kot pevec nastopal s skupino Game Over. Petje ima v krvi, saj tudi zdaj nadaljuje kariero kot pevec pod umetniškim imenom Dennis. Čeprav so mu hip-hop plesni koraki blizu, pa se v šov odpravlja: "Plesno tekmovanje mi predstavlja predvsem izziv. Pomeni pa veliko, ker želim sam sebi dokazati, da lahko tudi plešem različne zvrsti plesa in v paru s plesalko in ne samo hip-hop in streetdance." In na katero pesem iz šolskega plesa ima Denis najlepši spomin: "Zelo lepe spomine imam na šolske plese. V osnovni šoli sem plesal s sošolko na pesem I Swear. Bila je romantična balada, pa še sošolka mi je bila malce všeč."

Denis Vučak FOTO: Ana Gregorič

Gregor Poljanec – Kirsch

Gregor Poljanec – Kirsch, kot ga vsi kličejo, je podjetnik in nekdanji vojak, sam pa se tudi rad pošali, da je 'insta husband'. Gregor pove o sodelovanju v šovu: "Predvsem mi pomeni velik izziv, kajti ples ni moj paradni konj. Glede na to, da mi je ples vedno bolj všeč, se zelo veselim tega šova," in doda, da se je s plesnimi koraki prvič spoznal pred tremi leti. Če je njegov spomin na maturantski ples bolj travma, kot se sam izrazi, pa zdaj najraje pleše na rojstnih dnevih in porokah: "Najraje plešem na kakšni poroki, rojstnem dnevu ali zabavi. Ponavadi je tam primerna glasba za ples."

Gregor Kirsch FOTO: Ana Gregorič

Klara Lorger

Vedno nasmejana Klara je pevka v ansamblu Vihar. Za Klaro je sodelovanje v šovu del izpolnjenih sanj: "Počutim se, kot da sanjam. Zelo sem počaščena, da sem lahko del tega šova." S plesom se ni veliko srečevala, šolske pleše pa opiše kot nedefinirano gibanje. Njena sanjska filmska plesna scena je iz filma Scent of a women z Al Pacinon, ker prikazuje ples s čutenjem. In česa se najbolj boji pred plesnim spektaklom? "Da bi si zvila gleženj, tega se res bojim."

Klara Lorger FOTO: Ana Gregorič

Tanja Žagar

Tanja Žagar je ljubljenka ljudskih src, dobitnica mnogih glasbenih nagrad in najbolj znana po svojih 'žagarijah'. Na plesnem parketu se je že preizkusila, a meni, da je sodelovanje v šovu nova velika priložnost: "Zame je to velika priložnost delati s pravimi profesionalci, s tem mislim tako na plesalce kot na celotno ekipo Zvezde plešejo." V njenem življenju ima ples res velik pomen: "Ples mi je tako zelo pomemben, da si partnerskega odnosa z moškim, ki ne bi želel plesati, ne predstavljam. To bi me v trenutku odbilo."

Tanja Žagar FOTO: Ana Gregorič

Igor Mikić

Igor Mikić je radijski voditelj, igralec in maneken, ki je pogosto dlje v kopalnici, kot povprečne ženske. Na sodelovanje v šovu gleda kot izzv: "V svojem življenju rad sprejemam nove izzive in se učim novih vrlin, zato bo sodelovanje v plesnem šovu zame povsem nova dogodivščina. Rad se preizkušam v novih vlogah, rad sem ekstravagantno oblečen in rad spoznavam nove ljudi zato je oddaja Zvezde Plešejo kot naročena, da pokažem kako blestim." Za ples pravi, da je to jezik, ki ga razume vsak človek na svetu: "Ni lepšega jezika na tem planetu, ker s plesom pokažemo počutje, naklonjenost in svojo strast ter s plesom ujamemo srno v svojo past."

Igor Mikić FOTO: Ana Gregorič

Tinkara Fortuna

Tinkare Fortuna se verjetno vsi spomnimo, kako je na odru prepevala pesem Ti si moje sonce s skupino Bepop, ki je nastala kot produkt prvega talent šova na slovenskih televizijah Popstars. "Izredno se veselim sodelovanja, saj sem ravno v obdobju, ko sem se lani odločila pustiti redno službo po skoraj 20 letih in spomladi stopam na svojo podjetniško pot. Poleg tega sem mama treh otrok in sem zadnja leta posvečala večinoma družini in službi, na svoje hobije in nase, pa sem malo pozabila," pove o sodelovanju v plesnem spektaklu. In njena najljubša filmska plesna scena: "Verjetno najbolj opevani lift iz Dirty Dancing ali pa avdicijska točka iz Flash dance," pove in doda, da jo je plesno navdušil tudi slovenski film Poletje v školjki.

Tinkara Zorec Fortuna FOTO: Ana Gregorič

Špela Grošelj

Špela je že v najstniških letih stopila v slovenski svet blišča in zabave, saj je nastopala v skupini Foxy Teens, danes pa je uspešna solo izvajalka. Na odru prepleše veliko noči, vseeno pa bo nastopanje v Zvezde plešejo nekaj popolnoma drugačnega: "Ples je že od nekdaj moja velika ljubezen in strast, zato bom v šovu zagotovo zelo uživala, hkrati pa se bom projekta lotila z vso resnostjo in odgovornostjo. Sodelovanje v šovu je zame nek nov izziv, ki se ga že zelo veselim." Njen najljubši ples: "Najbolj seksi plesa sta mi cha cha in samba, seveda pa veliko vlogo odigra glasba," in ko smo že pri najbolj vročih plesih, je takšen tudi izbor njenega naljubšega filmskega plesa: "Tango prizor iz filma Shall we dance, ker je J.Lo tako zelo nadseksi." Pri vprašanju o sanjskem plesnem partnerju, odgovor izstreli: "Moj Grega, itak!"

Špela Grošelj FOTO: Ana Gregorič

Miha Zupan

Miha je nekdanji košarkar, ki je med drugim v Olimpiji igral tudi z Goranom Dragićem. Košarkarsko reprezentančno pot je zaključil na Eurobasketu 2015. Ima izzivov polno življenjsko zgodbo, saj je gluh in nastop v oddaji mu med drugi pomeni tudi pomemben trenutek za ozaveščanje o gluhi skupnosti: "Velik izziv! Nikdar nisem pomislil, da bom kdaj povabljen v takšen šov, vendar se veselim. Neobremenjen, brez pričakovanj grem v šov, a vem, da bom prišel iz šova z novimi izkušnjami in z malo boljšim plesnim znanjem." In v kom vidi Miha največjo plesno inspiracijo: "Katarino Venturini in Andreja Škufco sem spremljal, tako da bi bilo zelo zanimivo odplesati nekaj plesov s Katarino, plesalko z veliko začetnico, ki je ogromno dosegla."

Miha Zupan FOTO: Ana Gregorič

Tina Gorenjak

Tina je igralka, ki se je preizkusila na filmskem platnu in gledališkem odru. Igrala je v filmu Stereotip, Vloga za Emo, imela več kot 60 gledaliških predstav in z uspešnico 5žensk.com, doživela kar 400 ponovitev. Trenutno igra v predstavi Priznam, sodelovanje pa ji predstavlja: "Veselje, navdušenje, da se bom naučila nečesa novega. Z gledalci, plesalci in sotekmovalci si želim deliti radost ob plesu in veliko čudovitih trenutkov, ki nas bodo nasmejali in zabavali." Ples je zanjo prva ljubezen: "Kot otrok in najstnica sem plesala izrazni ples. Ob sprejemu na igralsko akademijo se plesu nisem mogla več veliko posvečati, vendar je ostal moja 'prva ljubezen'."

Tina Gorenjak FOTO: Ana Gregorič

Jana Koteska

Jana je že od rane mladosti manekenka in mnogi so jo primerjali z legendarno Umo Thurman. Pred leti jo je močno zaznamovala bolezen, saj je zbolela za rakom na dojki, a po uspešnem zdravljenju postala ambasadorka rožnate pentlje. Kaj ji pomeni sodelovanje v plesnem spektaklu: "Že to, da bom novo sezono spremljala direktno na plesiču s profesinalnim plesalcem in ne doma na kavču, je UAU! Ko sem bila na spoznavnem večeru in videla celo ekipo, sem dojela, da ne sanjam. Vsi so resnični in plesali smo, super je bilo, komaj čakam vaje." Na šolskih plesih je bolj malo plesala v paru: "Spomini na šolske plese so bolj slabi. Preveč sem bila sramežljiva, da bi plesala v paru. Bolj so mi bili všeč skupinski plesi, bila sem navijačica."

Jana Koteska FOTO: Ana Gregorič

Boris Kopitar

Boris Kopitar je najstarejša zvezda in je legenda televizijskega in glasbenega sveta: "Odkar pomnim, sem rad sprejemal nove izzive, ki mi jih je ponujalo življenje. Ponujena možnost, da se pri dobrih 66-tih letih preizkusim v veščini, ki je nisem vešč, mi zelo veliko pomeni. Celotna produkcijska skupina največjega televizijskega šova Zvezde plešejo deluje tako profesionalno, da vem, da se bomo mi lepo imeli, gledalci pa uživali. Tudi zato bom skušal po svojih najboljših močeh opravičiti zaupanje." Filma Dirty dancing navede kot najljubši plesni film, a doda zanimivo sceno: "Masovna scena plesanja po avtih na avtocesti iz filma Dežela la la (La la land), čeprav vem, da je filmsko zmontirana. Je pa zelo gledljiva za povprečnega gledalca." Kot sanjsko plesno partnerico pa že navaja plesako, s katero se bo zavrtel na televizijskem parketu.

Boris Kopitar FOTO: Ana Gregorič

Franko Bajc

Franko je junak resničnostnih šovov, ki je nastopil v prvem slovenskem Survivorju, lani decembra pa slavil v Kmetiji. V šov se podaja brez plesnega znanja: "Sodelovanje v šovu mi pomeni veliko, a težko razložim, zakaj. To je šov, v katerem sem si vedno želel sodelovati. Vedel sem, da se ne moreš kar prijaviti, čeprav sem lani vseeno poskusil in ekipo kontaktiral prek instagrama. Vesel sem, da se mi je želja uresničila tako hitro." In česa ga je strah: "Najbolj se bojim, da ne bom doživel trenutka, ko bom odmislil vse stvari in samo plesal. To je tudi razlog, zakaj si tako želim sodelovati, da me ponese in samo uživam. Seveda me tudi skrbi, da si ne bom zapomnil korakov oziroma da jih bom pozabil ravno, ko ne bi smel da mi uide plesalka."