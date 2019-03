Novi plesni presežki še bolj začinili plesno tekmovanje

Druga oddaja nove sezone najbolj spekatakularnega šova Zvezde plešejo je postregla z plesnimi presežki parov, ki v prvi oddaji niso plesali. Po pričakovanjih smo tokrat lahko videli točke, ki so bile osupljive, sveže in navdušujče.

Tretja sezona šova Zvezde plešejo je prinesla tudi novost, saj je v prvi oddaji plesalo le šest parov, preostalih šest pa smo videli nocoj. Tisti, ki ta večer niso plesali, so šov spremljali iz t.i. "salona", ki je tudi novost sezone, in komentirali plesne nastope svojih zvezdniških konkurentov. V drugi oddaji so s svojimi profesionalnimi plesalci in plesalkami tako zavrteli zvezdniki Tinkara Fortuna, Franko Bajc, Boris Kopitar, Tanja Žagar, Tina Gorenjak in Igor Mikić.

V drugi oddaji je vseh šest plesalnih parov imelo na voljo zaplesati ali standardne ali latinsko-ameriške plese, s katerii so poskušali prepričati tako zvezdniške sodnike kot tudi gledalce. Nastop, ki je prejel največ sodniških točk, sta izvedla Tina Gorenjak in Miha Vodičar.





TINKARA FORTUNA IN ALEKSEJ RUBCOV

Tinkara Fortuna in Aleksej Rubcov FOTO: Miro Majcen



Otvoritveni ples je pripadel članici nekdoč mega uspešne skupine Bepop in priznanemu plesalcu, ki ima status najboljšega plesalca v južni Rusiji v standardnih plesih, latinskoameriških plesih ter v kombinaciji

desetih plesov. Tinkara in Aleksej sta kot prvi ples izbrala cha cha, in sicer na glasbeni hit skupine Bepop "Ti si moje sonce". "Za prvi ples temu primerno suvereno. Gledalci niso videli ene napake, ki sem jo jaz videl, ampak zato, ker si jo lepo rešila in nadaljevala," je povedal Lado Bizovičar, Nika Urbas pa nadaljevala: "Ti si definitivno sonček in to je bil živahen in energičen cha cha, ampak... prišel bo ples, ko rokice in nasmešek ne bodo več dovolj in bo treba pogledati tudi grdo in strastno. Te vloge ti zdaj še ne bi pripisala, ampak je še čas za to." Svojo oceno je podal tudi strogi Andrej Škufca: "Jaz si te predstavljam v kakšni bolj resni vlogi. Ta cha cha je bil malo otročje vesel, ampak je med drugim tudi seksi in to bil lahko bolj pokazala. Noge so ti nagajale med plesom, ampak verjamem, da boš tudi to v prihodnje popravila. Sicer pa fajn točka." Katarina Venturini pa je pokomentirala: "Cha cha mora bit seksi, ampak je pa tudi vesel ples in med vama je bila ena taka sončna energija. Noge so ti morda res nagajale, ampak vem, da boš dobro natrenirala za naprej. Za prvi ples pa bravo." Tinkara in Aleksej sta dobila 17 sodniških točk.



BORIS KOPITAR IN NINA GERIČ

Boris Kopitar in Nina Gerič FOTO: Miro Majcen



Druga sta se na plesnem parketu zavrteča priljubljeni voditelj in narodno-zabavna glasbena legenda ter plesalka, ki je bila v tekmovalni karieri večkratna državna prvakinja, peta na svetovnem prvenstvu, finalistka vseh večjih tekmovanj na svetu in zmagovalka posameznega plesa v Blackpoolu. Boris in Nina sta dunajski valček zaplesala na Borisovo uspešnico "Žametne vrtnice". "Vsa leta si opazoval pare, zdaj boš pa tudi ti lahko zacvetel kot pelargonije na balkonu. Zdaj si šicer še v fazi popka, vem pa, da boš zacvetel v prihodnjih tednih. Od vseh tekmovalcev si pa zagotovo najbolj uglajen in z odlično držo," je povedala Nika Urbas, Andrej pa dodal: "Boris, ko si začel plesat je bilo obetavno, potem pa si začel plesat dunajski valček in se je stvar malo obrnila. Med vama ni bilo tega kontakta, ki je za valček pomemben. Preveč si poskakoval in si malo padel iz ritma. Sicer pa imaš tako dobro soplesalko, da ti svetujem, da jo poslušaš in nardiš točno to, kar ona reče." Svojo oceno je podala tudi Katarina Venturini: "Zaključni lift in poza sta bila fantastična. Pri plesu pa je pomemben ritem in bodi pozoren na ta ritem, je pa res, da vaja dela mojstra." Boris in Nina sta si priplesala 15 sodniških točk.



IGOR MIKIĆ IN VALERIYA MUSINA

Igor Mikić in Valeriya Musina FOTO: Miro Majcen



32-letni maneken, voditelj in radijec ter državna prvakinja, južnoevropska prvakinja v kategoriji do 21 let v latinskoameriških plesih in peta na južnoevropskem prvenstvu pri članih sta si za prvi ples izbrala cha cha, in sicer na pesem MC Hammerja "Can't touch this". "Poglej ti to konstitucijo! Zdel si se mi kot ena mehka lama, ki se premika proti grmovju. Malo bolj se sprosti in bolj na easy, pa bo," je začela Nika, Lado Bizovičar pa nadaljeval: "Mene je ta nastop zabaval in sem užival. Sam si rekel, da si telesno trd, kaj pa v glavi glede plesa? Si tudi trd ali si dober učenec? Si pa lepo ozadnje za prekrasno Valerijo." Strogi Andrej je bil zelo kritičen: "Nisem te mogel nehat gledat. Me fasciniraš, ampak mogoče iz napačnih razlogov. Moja ocena bo odražala kvaliteto tvojega cha cha plesa," je povedal Andrej, ki je Igorju podelil oceno 1. Svojo oceno pa je podala tudi Katarina Venturini: "Valeriji čestitam, ker je naredila primerno koreografijo za Igorja. Bilo je sicer zelo malo cha cha-ja, tisto kar pa je bilo, pa je bilo dobro. Igor, poslušaj Valerijo na treningih." Igor in Valerija sta dobila 14 sodniških točk.



TINA GORENJAK IN MIHA VODIČAR

Tina Gorenjak in Miha Vodičar FOTO: Miro Majcen



Priljubljena igralka in režiserka, ki jo širna Slovenija pozna kot seksi "muco maco", in eden najuspešnejših slovenskih plesalcev, ki se lahko pohvali z dvema nazivoma svetovni prvak v desetih plesih v letih 2014 in 2015, z nazivom evropski plesni prvak in večkratni državni zmagovalec sta za prvi ples izbrala slowfox, plesala pa sta na pesem Peggy Lee "Fever". "Kakšen začetek! Prišla si gor in se ulegla na mizo in dvignila nogo gor. Zelo suvereno. Odličen ritem! Najboljšo držo si imela, ko si z Miho stala v senčni poziciji in si želim, da tako držo držiš cel ples. Svoj ples samo nadrgarjuj, ker to je bilo top!" je povedala Katarina, Nika pa dodala: "To je bil slowfox deluxe! To je bilo tako lepo, mehko, prefinjeno in seksi, kar ti si! Ti si jeklena roka v žametnih rokavicah! Bravo!" Strogi Andrej ni skrival navdušenja: "Mladostna, fleksibilna, ekspresivna, čisti ritem, usklajena z Miho, fantastičen slowfox. To je to, res bravo!" Lado pa je za konec povedal: "Po Borisu in Igorju smo šli od lesenega na meseno. Ti si poosebljenje romantične in seksi mesenosti. Po domače povedano, bilo je zelo "the best"." Tina in Miha, ki sta dobila stoječe ovacije gledalcev v studiu, sta dobila 26 sodniških točk.



FRANKO BAJC IN SVETLANA CIGOJ

Franko Bajc in Svetlana Cigoj FOTO: Miro Majcen



Priljubljeni zmagovalec šova Kmetija in ukrajinska državna prvakinja sta si za prvi ples izbrala dunajski valček, na plesnem podiju pa sta se zavrtela na pesem Caluma Scotta "You are the reason". "Vidva sta zelo lep parček. Pa da ne govorim, kako sta vidva ena dva zares lepa človeka. Franko, ti si tako kot en luškan teliček. Plesnih točk se moraš lotit pogumno, da ne bo na koncu to telečja pečenka. Zelo pašeta skupaj in bi lahko bila kar par. Komaj čakam vajino rumbo!" je povedala Nika, Katarina pa dodala: ''To je bil klasičen dunajski valček, ritmično natančen. Pri tebi, Franko, pa so mi všeč dovršene pozicije, pazi pa na levi komolec, ki je bil mičkeno previsok. Komaj čakam, kaj nam bosta naslednjič pripravila." Svojo oceno je podal tudi Lado: "Izgledalo je, kot da uživaš, čeprav ti je bilo tako nerodno, da si zelo zašvical. Za kmeta, ki je v džungli jedel kobilice, si tole odplesal mega dobro." Tudi Andrej ni ostal ravnodušen: "Mene tudi presenečaš, Franko. Valček je bil zelo dober, zelo lepi premiki in lepo sta se držala skupaj v plesu, imel si solidna drža, malo si sicer še zategnjen. Priznam, da si me zelo presenetil, moraš pa trenirati še naprej. Bravo." Franko in Svetlana, ki sta tudi dobila stoječe ovacije gledalcev v studiu, sta dobila 20 sodniških točk.



TANJA ŽAGAR IN ARNEJ IVKOVIČ

Tanja Žagar in Arnej Ivkovič FOTO: Miro Majcen