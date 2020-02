O plesu z Miho Vodičarjem: 'Občutek imam, kot da skupaj pleševa že pet let'

Plesni spektakel Zvezde plešejo se naglo približuje, dekleta, ki se bodo v novi sezoni vrtela na plesnem parketu, pa so se že bolje spoznala s svojimi soplesalci in se preizkusila na prvih treningih. Zaupala so nam, kako zahteven se jim zdi plesni izziv.

Igralka Kaja Vidmar je pričakovala, da bodo treningi težji, svoje prve vtise pa je strnila za 24ur.com: "Občutki veselja, kričanja, cele dneve skačem po zraku in občutek imam, kot da z Miho Vodičarjem skupaj pleševa že pet let." Dodala je še, da sta se zelo dobro ujela in da je med njima nora energija. "Veselim se vsakega treninga, najbolj pa so mi na kožo pisani latinskoameriški plesi, ker so bolj hitri, veseli in zapeljivi, takšen je tudi moj značaj. V izziv pa mi bodo predvsem standardni plesi, ker so bolj počasni, a obožujem izzive,"je zaključila svetlolaska.