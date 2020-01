O šovu Zvezde plešejo

Zvezde plešejo je plesna oddaja, ki je narejena po britanski licenci Strictly Come Dancing. Gre za največji televizijski plesni šov, v katerem 12 zvezdnikov pleše v paru s profesionalnim plesalcem in iz tedna v teden pripravlja nove plesne točke. V oddajah pari izpadajo in na koncu ostane zmagovalec, ki prejme plesni globus.

Pare ocenjujejo štirje sodniki z največ desetimi točkami. Poleg sodnikov glasujejo tudi gledalci in njihovo glasovanje pomeni pol enakovredne ocene na izločitveni lestvici. Tisti par, ki osvoji najmanj točk, se od boja za plesni globus poslovi. Plesni globus FOTO: Miro Majcen Zvezde plešejo je eden največjih, najstarejših in najbolj cenjenih televizijskih šovov. V Veliki Britaniji poteka od leta 2004, v Ameriki imajo že 28. sezono tega prestižnega šova. V Sloveniji je bila prva sezona šova predvajana spomladi 2017. V prvi sezoni sta slavila glasbenik Derjan Vunjak v paru s plesalko Tadejo Pavlič. V drugi sezoni pa je največ plesnega znanja pokazala zvezda Natalija Gros, ki je plesala s profesionalnim plesalcem Miho Peratom. V tretji, lanski sezoni pa sta zmagala pevka Tanja Žagar in soplesalec Arnej Ivkovič.