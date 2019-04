'Ocene sodnikov se marsikomu zdijo prenizke'

Prejšnji teden je Špela zaradi Mihove bolezni dva dni trenirala sama, nato pa sta v šesti oddaji šova Zvezde plešejo Špela Grošelj in Miha Perat odplesala poskočno salso. Plavolaska je dala vse od sebe in je bila ob koncu nastopa zadihana. Komaj je prišla do sape, že se je začelo zasliševanje Andreja Škufce , ki je pri gledalcih doživel ogorčenje, ko se je Špeli rekel:"A si omejena?" Piko na i pa je s svojim komentarjem dodal še Lado Bizovičar : "Ne samo v glavi, tudi v kvadraturi."

In čeprav je na družbenih omrežjih završalo, da je bil Andrej preoster do Špele, je sama za 24ur.com situacijo komentirala tako: "V nedeljo sva oba z Mihom uzivala na odru, saj sva plesala na Severinin komad Italiana, ki je obema zelo všeč, poleg tega pa nama je bila tudi salsa pisana na kožo. Midva sva se imela res super. Ocene sodnikov se marsikomu letos zdijo prenizke, pa vendar osebno sojenje prepuščam sodnikom, ki so za to tam. Meni je pomembno, da se naučim novih korakov, poskušam čim bolj uživati na tej poti, sodniških ocen in komentarjev pa ne jemljem (pre)resno, saj se zavedam, da je to samo šov," je komenitrala Špela, ki že komaj čaka nedeljo, da bo spet stopila na parket in zaplesala na polno.