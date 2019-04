Odhod Denisa Vučaka in menjava plesnih parov

Šesta oddaja šova Zvezde plešejo je bila obarvana s takšnimi in drugačnimi pregrehami osmih znanih obrazov, ki se potegujejo za plesni globus in zmago. A teden pregreh je bil usoden za Denisa Vučaka in Niko Pagon.

Peter Poles in Tara Zupančič FOTO: Miro Majcen

V šesti oddaji šova Zvezde plešejo so tekmovalci šova razgalili svoje srce in spregovorili o svojih pregrehah. Miha Zupan je kot svojo pregreho izpostavil sladoled, Denis Vučak je obseden s supergami, Tina Gorenjak z belimi zobmi, zato je svoj nastop posvetila tudi svojemu očetu, ki je zobozdravnik, Franko Bajc je priznal, da je odvisen od adrenalina, Jana Koteska pa obožuje majonezo, ki jo najraje je pred spanjem v postelji. Pregreha simpatične Klare Lorger so umetne trepalnice, ki jih zelo rada nosi, Tanja Žagar pa je obsedena z ljubkimi malimi živalcami, žabami, v vseh oblikah, Špela Grošelj pa je razkrila, da je odvisna od telefona, česar pa sama v resnici niti noče priznati.

FOTO: Miro Majcen





O svojih pregrehah so spregovorili tudi zvezdniški sodniki, in sicer Katarina Venturinije odvisna od čokolade in ob njej "pade na celi črti", Andrej Škufca pa je priznal, da je odvisen od risank, še posebej obožuje Telebajske, ki jih najraje gleda zvečer, ko gresta žena in otrok spat. Nika Urbas je priznala, da je njena pregreha maratonsko spanje,Lado Bizovičar pa je na zabaven način razkril, da so njegova pregreha zbiranje las znanih Slovencev.

Sodniška četverica FOTO: Miro Majcen





Velik šok večera pa je sledil, ko sta voditelja Tara Zupančič in Peter Polesnapovedala novo presenečenje za vseh osem plesnih parov. Po tem, ko sta prejšnji teden razglasila dvojno eliminacijo, ko sta morala šov na koncu zapustiti Tinkara Fortuna in Igor Mikić, sta voditelja tokrat plesnim parom razkrila, da bo naslednji teden prišlo do menjave plesnih parov. Kdo bo po plesal s kom, si poglejte TUKAJ.



Večer pregreh pa je bil usoden za en plesni par. Po vseh odplesanih točkah so sta po sodniških točkah na prvem mestu lestvice pristala Tanja in Arnej, na dnu lestvice pa Denis in Nika. Po prištetih glasovih slovenskih gledalcev pa sta najmanj točk prejela Denis in Nika, ki sta morala zapustiti plesno tekmovanje. "Počaščen sem, da sem bil lahko del te velike plesne zgodbe. Moj cilj je bil, da odidem domov boljši plesalec, kar je Niki uspelo," je povedal Denis takoj po izpadu.

FOTO: Miro Majcen





In katere plese je v tednu pregreh zaplesalo osem plesnih parov?

Miha Zupan in Maja Geršak FOTO: Miro Majcen

MIHA ZUPAN IN MAJA GERŠAK Gluhi košarkar in priznana plesalka sta se tokrat na plesnem parketu zavrtela kot prvi plesni par, in sicer sta zaplesala charleston na pesem "Yes Sir, That's my Baby". "Miha, vsakič vidim manj košarkarja v tebi in več plesalca" je z govorico gluhih ocenila Katarina in dodala: "Kiki, lifti, drža, zavihane dlani, res si ujel karakter tega plesa in charleston je tvoj ples," je povedala Katarina Venturini, Andrej Škufca pa dodal: "Stari, pa ti si hitronožec. Jaz sem kar malo šokiran! Zelo dobro si kontroliral ritem, bila sta povezana in tole je bilo meni the best. Pa zgodbo si pripovedoval skozi ples, kar je bilo sploh impresivno." Svojo oceno je podala tudi Nika Urbas: "Res impresivno. Tole je bilo tako slikovito, da sem bila prikovana od začetka do konca. Ti si pravi interpret. Bravo." Zabavni Lado Bizovičar pa je za konec še povedal: "To je bilo duhovito in odlično interpretirano, kot naravni pojav, orkan, ampak pozitiven. Super točka za začetek oddaje." Miha in Maja sta si priplesala 26 sodniških točk.

Denis Vučak in Nika Bagon FOTO: Miro Majcen





DENIS VUČAK IN NIKA PAGON Član skupine Game Over in plesna lepotica sta kot drugi plesni par večera zaplesala energičen cha cha cha, in sicer na pesem Roberta Thickeja "I don't Like it, I Love it". "Neverjetno, ampak opažam, da se moški bojite cha cha cha-ja oziroma bom strokovna, okoli Nike si plesal kot okoli odprtega krokodiljega gobca. Več poguma in elegance, pa bo," je povedala Nika, Lado pa dodal: "Tvoj cha cha cha je bil bolj podoben neki hip hop atmosferi. Če je bilo to ponesreči, je bil to ponesrečen cha cha cha..." Svojo oceno je podala tudi Katarina: "Cha cha cha je ples z izrazitim gibanjem v bokih, kar je kar izziv in moški se tega bojite. Andrej je zelo gibal z boki, pa je vseeno izgledal kot dec, tako da se da. Tebi pa svetujem za naprej, da plešeš brez zadržanosti, upaj si in več drznosti v gibih." Strogi Andrej pa je ocenil: "Cha cha cha izgleda preprost, ampak je zelo kompleksen ples. Vem, da je premlao časa v enem tednu, da ga osvojiš. Tvoj talent za cha cha cha bom rekel, da je nekje vmes. V vsakem primeru pa pohvale za spopadanje s tem plesom." Denis in Nika sta od sodnikov 16 prejela točk.

Tina Gorenjak in Miha Vodičar FOTO: Miro Majcen

TINA GORENJAK IN MIHA VODIČAR Seksi igralka in svetovni plesni prvak sta tokrat zaplesala quickstep na pesem Dolly Parton "9 to 5", med plesom pa je Miha izgubil čevelj, kar je sprejel z nasmehom in odplesal brez težav do konca. "Pri vsakem quickstepu doslej smo videli, da so se motili v korakih in tudi ti si se, ampak se ni videlo, ker si nadaljevala, kot da se izpad čevlja ni zgodil. Quickstep je ples poskokov in vajini poskoki so bili malo tako tako, drugače pa sijajen ples," je povedala Katarina, Nika pa dodala: "To je bilo nadvse očarljivo, detajli so bili popolni. Vseeno pa bi te rada enkrat videla v plesni točki, kjer ne bi igrala in bi bila samo ti... malo bolj normalna. (smeh)" Lado je komentiral: "Bodimo iskreni, igralki je težko ne-igrati. Ti si danes spet imela vlogo, quickstep pa je bil hiter, rahlo nesinhron, ampak daleč, da bi bil slab. Dobra sta bila!" Andrej pa je ocenil kratko in jedernato: "Tina, ti si mene v prvi oddaji impresionirala s slowfoxom in tole danes ni bil najbolj posrečen nastop. Si bila dobra, ampak lahko bi bilo bolje. To je to." Tina in Miha sta si priborila 24 sodniških točk.

Franko Bajc in Svetlana Cigoj FOTO: Miro Majcen





FRANKO BAJC IN SVETLANA CIGOJ Postavni zmagovalec Kmetije in plesna lepotička sta v tednu pregreh zaplesala strastno salso, ic sicer na uspešnico J.Lo in Rickya Martina "Adrenalina". "Svoje adrenalinsko življenje si prenesel v salso, ampak moram reči, da si bolj sproščen in graciozen, ko ko hodiš po robu dimnika na 360 metrov visoko, kot pa ko plešeš zraven Svetlane. Odpeta srajca pa ti naredi samo plus. Super je, bravo!" je komentiral Lado, Nika pa dodala: "Kakšna kemija! Obletavala sta se kot dva škorca na pavskem polju. V vajini energiji je bistvo salse. Kar se mene tiče, nar'jen!" Svojo oceno je podala tudi Katarina: "Gibanje telesa je ena izmed težjih stvari pri salsi, ampak doda tisti pravi žmoht. Super, da si si upal odplesat s telesom in da smo videli ples telesa, zato želim, da tako plesanje samo še nadgrajuješ, ker ti gre dobro." Kot zadnji je ocenjeval Andrej: "Franko, meni si bil tudi všeč! Meni si bil sproščen, bolj kot ponavadi. Deloval si zelo ritmično in tale salsa sploh ni bila slaba." Franko in Svetlana sta od sodnikov dobila 21 točk.

Jana Koteska in Tomaž Šter FOTO: Miro Majcen





JANA KOTESKA IN TOMAŽ ŠTER Nasmejana manekenka in priznan plesalec sta si za tokratni ples izbrala poskočni jive, ki sta ga zaplesala na pesem Wham! "Wake Me up Before You Go Go". "Jana, kaj je z gležnjem?," je vprašal Andrej, Jana pa je priznala, da ima zviti gleženj. "Zdej ne čutim, ampak sicer zelo boli." Andrej je nato podal svojo oceno: "Ja, sej to, ti nisi polovičarska in greš vedno na polno do konca. Tvoj karakter in karakter jivea gresta skupaj. Kicki so bili dobri, ni bilo pa popolno, saj je bilo kar malo šlampasto na trenutke. Nič groznega, me je pa zmotila tvoja drža." Svojo oceno je podal tudi Lado: "Na jive sem najbolj občutljiv, saj je pomembna hitrost, brci in drža. In ti si bila precej puklasta. Razumemo, da ste utrujeni in da je ravno šesta oddaja tista, ko ste vsi najslabši, ampak mi to razumemo!" Katarina je dodala: "Jive je energičen in poskočen ples. Če ne bi vedela, da imaš zvit gleženj, bi ti dala kakšen napotek, tako bom pa rekla, da si bila v redu." Za konec je svoj komentar podala še Nika: "To je bil vljuden jive, tak po bontonu. Treba pa je iti kdaj čez rob, zato ti svetujem, da bodi še bolj odštekana kot že si." Jana in Tomaž sta si priplesala 20 sodniških točk.

Klara Lorger in Jernej Brenholc FOTO: Miro Majcen





KLARA LORGER IN JERNEJ BRENHOLC Narodno-zabavna pevka in njen plesalec sta se na plesišču zavrtela v ritmih strastnega tanga, in sicer na pesem Richi E Poveri "Sara Per Che Ti Amo". "Vemo, da je bil to tango, drža pa je bila nižje spodaj, verjetno zaradi bolečino v rami. Videli smo tango korake in imela sta zelo dober premik. Lahko bi še bolj uporabila stopala, da ne bi stopala na trdo, ampak ja, to je bilo lepo," je ocenila Katarina, strogi Andrej pa dodal: "Jaz razumem, da nisi mogla odplesat z entuziazmom, zaradi poškodbe rame. Si me pa presenetila in si se res lepo premikala po prostoru. Duha tega plesa nisi čisto ujela, verjetno zaradi drže, zato je nerealno ocenjevati. Zgodijo se poškodbe in roke nisi mogla držat gor. Tako je." Svojo oceno je podal tudi razburjeni Lado: "Mene žalosti, da ti šele na koncu točke ugotoviš, da si dobra in začneš uživat. Zakaj na koncu točke!? Dej se zavedaj, da si dobra in da se v tebi skriva potencial!" Nika pa je ocenila: "Klara, en ples ti leži bolj, en manj. Mislim, da imaš ti več plasti in čakam na tisti tvoj ples. S poškodbo se ti pa še bolj izpalača plesati na zgodbo in občutek. Opažam pa, da si vsakič bolj sproščena. Bravo." Klara in Jernej sta dobila 17 sodniških točk.

Tanja Žagar in Arnej Ivkovič FOTO: Miro Majcen

TANJA ŽAGAR IN ARNEJ IVKOVIČ Priljubljena pevka in postavni plesalec sta zaplesala energičen jive, in sicer na pesem Meghan Trainor "Dear Future Husband". "Arnej, čestitam! Super koreografija in bravo, da Tanjo tretiraš kot plesalko in je ne "šparaš". Tanja, če bi bila ti trda, kot dila, bi bila to popolna točka," je povedal Lado, Katarina dodala: "Tako polne koreografije in tehnično tako dobro odplesane točke še nismo videli. Edini napotek za naprej - težo imaš na petah, zato popravi to. Tale jive pa je bil vrhunski." Andrej je na kratko komenitral: "Tanja, tole je bil boljši jive kot Janin, ker si bila kompaktna, hitra in bolj natančna. Moč v plesu izvira iz stopal in centra, pri tebi noge štimajo, center pa ne še čisto. Sicer pa zelo dober jive." Kot zadnja je oceno podala še Nika: "Arnej, s to koreografijo si zadel Tanjin karakter. Tanja, tebi pa lahko rečem samo, fajn žaba si. super in čestitke!" Tanja in Arnej sta prejela 27 sodniških točk.

Špela Grošelj in Miha Perat FOTO: Miro Majcen