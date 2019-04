Vsako nedeljo lahko na POP TV spremljamo slavne Slovence, ki se preobrazijo v plesne zvezde v šovu Zvezde plešejo, kinas vsakič znova presenetijo z izpiljenimi plesnimi koraki. Za piko na i pa poskrbi Plesni orkester POP TV pod vodstvom Bojana Zupančiča - Župce , in s tem plesna izkušnja postane popolna za plesalce in gledalce pred televizijski zasloni.

Plesni orkester POP TV so opazili tudi gledalci, ki se na družbenih omrežjih vsako leto čudijo, kako zelo dobro priredijo pesmi in kakšne vokale imajo pevci. Zasedba se potrdi, da pesmi priredi tako, da so primerne za nastope in predvsem za plesne točne. Ker so nekatere pesmi za ples prehitre, jih priredijo in s tem omogočajo plesnim parom da zaplešejo na želeno pesem. Kot so povedati za Svet na Kanalu A nimajo težav s 'skakanjem' iz žanra na žanr. "Vsak komad je poseben in se ga moraš lotiti 100-odstotno. Če se profesionalno lotiš, mora vsak komad 'zlaufati'," je povedal vokalost Mitja Šinkovec.

Bojan Zupančič pravi, da je uigranost zasedbe zelo pomembna in da je pomembno, kakšno ekipo ima. Delo, ki ga opravljajo ni zanemarljivo in je za glasbenike zelo zahtevno. "Uigranost je zelo pomembna, hitro se je treba prilagoditi in biti vsestranski, zato so vsi glasbeniki, ki sem jih izbral, akademsko izobraženi. Pri projektu, ki traja zelo intenzivno tri, štiri mesece, je najpomembneje, da imaš v ekipi ljudi, ki ti ne pijejo energije," je po končani drugi sezoni šova Zvezde plešejo povedal Župca.