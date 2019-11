Plesalca šova Zvezde plešejo sta se zavrtela v novem videoposnetku

Valeriya Musina in Tomaž Šter, ki v šovu Zvezde plešejonavdušujeta kot profesionalna plesalca, sta združila moči in nastopila skupaj v videoposnetku, kjer skupaj plešeta. Sicer pa sodelujeta že od konca prve sezone priljubljenega šova. "Kolikor nama dopuščajo ostale obveznosti, skupaj trenirava, sestavljava koreografije in nastopava," je povedal Tomaž za 24ur.com.

"Želela sva pokazati del najinega ustvarjanja, zato sva predstavila skupni videoposnetek in ga delila širše, izven plesnih dvoran," je še dodal plesalec. Veselje in izziv jima predstavlja tudi delo s kamero, saj tako še na drugačen način izražata kreativnost. "Takšni projekti so odlični za preizkušanje novih idej in ohranjanja plesne forme. V prihodnosti jih bova gotovo izpeljala še več," je povedal Tomaž za naš portal.

Zaradi prijetnega vzdušja sta za prizorišče izbrala Dom kulture Kamnik, za glasbeno podlago pa pesem iz filma Največji šovmen (The Greatest Showman). "Pritegnila naju je energija in dinamika izbrane pesmi. Sva se pa kot plesalca tudi povezala s filmom, saj je zelo navdihujoč in nosi močno, pozitivno sporočilo o pomembnosti sledenja svojim sanjam," je priznani plesalec in koreograf pojasnil njuno izbiro.