Plesalci pri zvezdah ne popuščajo in jih še bolj 'gonijo' na treningih

Veliki finale šova Zvezde plešejo se nezadržno približuje, kjer bodo trije finalisti morali zaplesati več plesnih točk ter prepričati sodnike in gledalce. Pri treh profesionalnih plesalcih smo preverili, kako potekajo priprave na finalno oddajo.

Zadnja nedeljska oddaja šova Zvezde plešejo bo postregla z razburljivimi plesnimi nastopi, novimi presenečnji in napetimi trenutki, kot se za finale tudi spodobi. Špela Grošelj, Tanja Žagar in Miha Zupan se vsak dan vneto pripravljajo na finalno oddajo, kjer pa jim na treningih njihovi plesalci niti malo ne popuščajo.

Tanja Žagar in Andrej Ivkovič

''Počasi se začenjam zavedati, da gre oddaja h koncu in da se bo vse skupaj kmalu končalo, tako da mene kar malo stiska pri srcu. Ampak stisnit je treba še zadnje atome energije in se osredotočit na zadnje podrobnosti. Nekaj živčnosti zagotovo je, če ne drugega zato, ker imamo vsi enak cilj in želimo si pokazati najboljše kar znamo,'' je povedal Arnej, ki pravi, da bosta s Tanjo Žagar dobro pripravljena. ''Jaz mislim, da če so zvezde zmogle do zdaj, bodo pa še v finalu. S Tanjo se bova maksimalno potrudila, sicer pa je znano, da imava oba zadosti energije in jo bova usmerila v pravo smer. Zadnji teden trenirava nekoliko več kot ponavadi. Bom rekel, da vadiva toliko kot je potrebno in tako dolgo, da je natrenirano,'' je priznal Arnej, ki pravi, da bo finale zagotovo polno presenečenj, kot je bila cela letošnja sezona.

Miha Zupan in Maja Geršak FOTO: Miro Majcen

Tudi priznana plesna pedagoginja Maja Geršak ne skriva dejstva, da je finalni teden še bolj naporen kot prejšnji tedni. ''Treba je vložit še več dela, so pa telesa in glava že malo utrujeni, tako da ni ravno lahko. Lahko bi se reklo, da so priprave v polnem teku, dvesto procentov. V finalu vse pare čaka najprej popravni izpit, kar nam določijo sodniki. Če popravni izpit opraviš in prideš v superfinale… potem pa pride presenečenje,'' je v smehu skrivnostno namgnila Maja, ki pravi, da z Miho nista živčna. ''Miha bo zmogel vse točke, kar je dokazal že skozi vsi sezono. Sicer pa smo vsi cele dneve v dvoranah in studiu, zato nam res vzame cel dan. to vzame cel dan.''

Miha Perat in Špela Grošelj FOTO: Miro Majcen