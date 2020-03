Arnej Ivkovič

Nova sezona je že sama po sebi nov izziv, saj prinaša ogromno novega. Veliko novih presenečenj, dogodivščin, izkušenj in spoznanj. Najbolj se veselim treningov in novega ustvarjanja plesnih točk z mojo soplesalko Mojco Funkl. Seveda pa se veselim tudi druženja z vsemi ostalimi sodelujočimi, ker smo ponovno skupaj ena super ekipa in se mi zdi, da smo vsi po svoje malo nabriti, kar med nas prinaša smeh in pozitivno energijo.

Koliko ti je zrasla želja po zmagi skozi sezone?

Tukaj si bom sposodil besede našega plesnega producenta Miha Krušiča, ki so se mi nekako vtisnile v spomin in se jih kar oprijemam: »Ni važen cilj na koncu poti, ampak pot, po kateri prideš do cilja.« Zmage si namreč vsi po tihem želimo, vendar meni je res veliko bolj pomembno vso to dogajanje pred razglasitvijo zmagovalca. Poleg tega, da preživimo ogromno ur v dvoranah, kjer pilimo svoje koreografije, se potimo, dobivamo žulje, modrice in se trudimo, da ob nedeljah gledalcem dostavimo najboljše, kar znamo, spoznamo nove prijatelje, ustvarjamo nove zgodbe, se zabavamo in uživamo ter najpomembnejše - plešemo. Seveda pa je na koncu vsak vesel, če se ves ta vložen trud poplača še z visoko dvignjenim plesnim globusom.

Kateri ples je laika najtežje naučiti in kateri ples najlažje?

Vsak laik se lahko nauči plesati. Pomembna je le volja in vztrajnost. Prav tako ne morem reči, da je nek ples lažji kot drugi, ker ima prav vsak ples določene specifike, ki mu dajejo težo. Morda lahko rečem le, da nekaterim ležijo bolj latinskoameriški drugim pa standardni plesi, vse ostalo pa je odvisno od karakterja in osebe same. Nekateri se bodo korakov naučili v parih minutah, drugi bodo za to porabili več ur, tednov, kar pa niti ni toliko pomembno, saj se navsezadnje učimo celo življenje in vedno je lahko še boljše.

Kakšno izkušnjo si imel v preteklih sezonah, v katerih si sodeloval?

Ples, televizija in spoznavanje novih ljudi so tri stvari, ki mi pomenijo veliko v življenju. Vedno sem tudi rad spremljal plesne šove v tujini in ker je v tujini ples veliko bolj cenjen kot pri nas v Sloveniji, sem že imel načrte, da bom odpotoval v tujino in se priključil enemu izmed teh plesnih šovov. Nato pa je šov Zvezde plešejo prišel v Slovenijo. Prvo sezono sem z velikimi očmi in željo po sodelovanju, spremljal le iz fotelja, drugo sezona pa se mi je uresničila želja, in postal sem del ekipe profesionalnih plesalcev. Žal sva s prvo soplesalko Natalijo Bratkovič izpadla prva, a prijateljstvo je ostalo in rekel bi, da je bilo kratko, a sladko. V tej sezoni sem imel priložnost zaplesat tudi s svetovno prvakinjo v smučanju Ilko Štuhec, pevko Alenko Godec in igralko Laro Komar. Za vrhunec sezone pa sem zaplesal še v triu z zmagovalcema druge sezone, Natalijo Gros in Miho Peratom. Tretja sezona je bila spet zgodba zase. Lahko bi rekel, da je bila to moja sezona. (smeh) S Tanjo sva bila odlična kombinacija in imela sva preprosti cilj - uživat v vsakem trenutku in uživala sva do konca. Presenetil me je Tanjin plesni talent in želja po novem plesnem znanju. Dobesedno je vsrkavala vsako informacijo. Vesel sem, da so to opazili tudi gledalci, da so uživali skupaj z nama in da sva uspela s trdim delom priti vse do najbolj bleščečega plesnega globusa.

Kako pristopiš k učenju laika?

Vedno začnem z osnovami, da vidim kako človek funkcionira. Seveda se nato osredotočim na stvari, ki mu gredo boljše in na podlagi tega tudi sestavim koreografije. Temu sledi učenje korakov po glasbi, potem pa se vedno bolj poglabljam v tehniko, držo telesa, uporabo rok … Nadaljevanje pa je odvisno seveda od posameznika, koliko ima volje in želje po novem znanju.