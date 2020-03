Martina Plohl

Česa se v novi sezoni veseliš? Kaj ti bo v novi sezoni izziv?

V novi sezoni se vsekakor najbolj veselim svojega novega plesalca in novih plesnih dogodivščin. Verjamem da bo zelo zanimivo.

Koliko ti je zrasla želja po zmagi skozi sezone?

Želja po zmagi je bila vedno, že od samega začetka. Tekmovanja so mi vedno predstavljala izziv, tako da imam rada zdravo konkurenčno napetost. Saj nas to vse žene po še boljših plesnih predstavah.

Kateri ples je laika najtežje naučiti in kateri ples najlažje?

To je zelo relativno, odvisno, kaj komu bolj leži. Nekaterim so bolj blizu latino ritmi, saj dobro občutijo in obvladajo svoje telo, spet drugim bolj ležijo standardni plesi, kjer je v prednosti plesna drža.