Miha Perat

Glede na to, da sem bil v vseh treh sezonah finalist, se četrte še posebej veselim, saj je pred mano nov izziv, nova soplesalka, novi plesi in z njo velika želja, da tudi tokrat predstavim ples v čim lepši in čim boljši luči.

Kateri ples je laika najtežje naučiti in kateri ples najlažje?

Samba je najtežji ples, zato bi lahko rekel, da je to ples, ki je laika najtežje naučiti. Najlažji ples, po moje, dunajski valček, ker ga pravzaprav vsi po malem plešemo, pa čeprav samo pozibavamo.

Kakšno izkušnjo si imel v preteklih sezonah, v katerih si sodeloval?

Vsaka sezona posebej je bila resnično nekaj posebnega. Ljudje nismo enaki med sabo, tudi različno dojemamo stvari okoli sebe. Do sedaj sem imel to srečo, da sem imel ob sebi res izvrstne soplesalke, ki so resnično hitro dojemale vse, kar je bilo potrebno, da je na koncu ples izpadel najbolje, kar se je dalo. Seveda velik poklon vsem trem! Točka, ki se mi je do sedaj posebej zapisala v spomin? Izpostavim lahko rumbo, ki sva jo zaplesala z Majo Martino v prvi sezoni, pravi izziv in spektakel je bila, saj sva točko zaključevala pod tušem in to sredi studia! Vem, da je ravno ta točka ostala mnogim v spominu.

Kako pristopiš k učenju laika?

Vedno skušam ples predstaviti kot lepo dejavnost, dejavnost, ki naj bo v prvi vrsti zabava in nekaj pozitivnega. Ko pa se začnemo učiti tehniko, se pa vse skupaj malce poostri, saj je potrebno veliko usklajevanja, da na koncu vse skupaj res dobro izpade.