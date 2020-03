Miha Vodičar

Nikoli nimam pretirane želje po zmagi, rad pa pustim vtis. Tudi če izpadeš prej je važno, da so si ljudje zapomnili, da si imel super nastope in iz zvezde potegnil najboljše.

Nove sezone se veselim, ker rad nastopam, s Kajo sva se dobro ujela in mislim, da se bova skupaj z ekipo super imela.

Kateri ples je laika najtežje naučiti in kateri ples najlažje?

Po moji oceni je med težjimi plesi samba saj vsebuje toliko nekih premikov v telesu s katerimi prikažeš tako karakter plesa in seveda izkoristiš glasbo, ki je tako polna.

Kakšno izkušnjo si imel v preteklih sezonah, v katerih si sodeloval?

Prejšnje sezone so bile super, dobil sem veliko novih prijateljev in izkušenj. Vedno mi je zanimivo začeti plesno zgodbo s popolnim laikom, saj se kot pedagog vedno vprašaš, kje sploh začeti tako dolgo in kompleksno zgodbo kot je ples. Izkušnja je bila vedno zelo pozitivna, velikokrat pa tudi prav neverjetna.

Kako pristopiš k učenju laika?

K učenju laika pristopim zelo različno, največkrat začneš seveda s koraki. Ko malo razumeš, kaj mu leži in koliko je sposoben tudi veš, koliko več kot le korake mu boš sploh lahko pokazal. Ples je kot čebula - ima veliko slojev in pomembno je, da ugotoviš, do katerega sloja lahko greš - še posebej v tako kratkem času.