Nejko Peter Levak

28-letnega Nejka smo spoznali v prvi sezoni, ko je plesal z manekenko Iryno Osypenko, zdaj pa se po dveh letih odmora vrača. V vmesnem času je postal očka, zdaj pa se pripravlja na novo sezono, v kateri se bo vrtel s pevko Katayo.

Česa se v novi sezoni veseliš? Kaj ti bo v izziv? Sam zelo uživam v celotnem procesu oddaje, tako da veselim se prav vsega. Treningov, novih obrazov, spoznavanj, izkušenj in predvsem adrenalina med samo živo oddajo. Osebno mi je izziv v tej sezoni izboljšati komentiranje pred kamero. Nekaj pri čemer imam največ rezerve, saj se s tem ne srečujem vsakodnevno. Podajanje znanja je enostavno, saj je to moje področje in ga z veseljem opravljam. Koliko ti je zrasla želja po zmagi skozi sezone? Želja po zmagi je verjetno manjša kot na začetku. Seveda je cilj, a raje v ospredju vidim, da je sproščeno in prijetno vzdušje. Zmaga ne pomeni toliko, če na poti do nje ne uživaš.

Nejko je v prvi sezoni plesal z Iryno, tokrat pa je v 'roke vzel' Katayo. FOTO: Miro Majcen

Kateri ples je laika najtežje naučiti in kateri ples najlažje? Mislim, da je najtežji ples lahko za vsakega posameznika drugačen. Nekateremu ne bodo šli hitri koraki, drugemu specifično gibanje, tretjemu drža in bližina standardnih plesov. Menim, da je za učitelja najpomembneje hitro prepoznati slabosti in prednosti osebe v danem plesu in koreografijo temu prilagoditi. Kakšno izkušnjo si imel v prvi sezonah, v kateri si sodeloval? Izkušnje so seveda pozitivne, drugače se ne bi ponovno videli. Delo mi je pisano na dušo, saj ga opravljam z velikim veseljem. Nekako združujem moj tekmovalni ples iz preteklosti s poučevanjem plesa, ki je danes moj kruh in pri tem še sam zaplešem. To mi je odlična kombinacija. Da pa to opravljam še pred tv-ekrani za veliko gledalcev pa zadevo samo še popestri. Upam, da je pred mano še veliko novih sezon. Vsaka sezona ti pusti nove izkušnje, trenutke ki ostanejo, dobre in slabe. Z vsakim dnem se nekaj naučiš saj tukaj se zgodi vsak dan nekaj novega.