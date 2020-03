Nika Bagon

Vsaka sezona, tako kot vsako delo, v katerem spreminjaš okolje ali ljudi, s katerimi sodeluješ, ti da novo energijo, kreativnost in ideje. Obenem pa to pomeni, da moraš svoj prijem do posamezne situacije prilagoditi. To je največji izziv, dati vse od sebe, iti preko samega sebe in težav. Pri tem pa uživati vsak trenutek in odplesan korak.

Koliko ti je zrasla želja po zmagi skozi sezone?

Želja po zmagi je to, kar vsakega športnika nenehno spodbuja in sili k delu, treningu in izboljšanju. Želja je vedno prisotna, že od samega začetka in se lahko le stopnjuje do trenutka, v katerem končno osvojiš to, kar si si zaželel.

Kateri ples je laika najtežje naučiti in kateri ples najlažje?

Vsak posameznik ima določene hibe in določene prednosti. To je to, kar potem oteži ali olajša učenje določenega plesa. Mislim, da sta slowfox za standardne plese in samba za latinsko ameriške plese, najtežja plesa, kajti imata specifične gibe, koordinacije in tehnike izvajanje gibov, večina laikov spravijo v težave.

Kakšno izkušnjo si imela v preteklih sezonah, v katerih si sodelovala?

V prejšnji sezoni sem spoznala, da najvažnejše je uživati in se zabavati pri vsakem koraku. Plesati seveda ni lahko, pri tem pa je treba upoštevati še dejstvo, da v plesnih točkah ne izvajamo le gibe, temveč pripovedujemo zgodbo. Da lahko to prepričljivo naredimo, mora biti plesalec/ka v dobri formi, ne le fizični ampak tudi emotivni. Poleg tega, človek, ki je prepričan in vesel, lahko zmore več, kot si sam predstavlja.

Kako pristopiš k učenju laika?

Navadno skušam zanalizirati človeka, kaj mu je všeč, kaj ne. Katere so njegove prednosti in katere težave ima. Glede na pridobljene informacije seveda prilagodim sistem učenja na tak način, da mu bo udobno, razumljivo in efektivno.