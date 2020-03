Nina Gerič

Zadnjih pet let je članica enega največjih plesnih šovov Burn the floor, s katerim je gostovala po Ameriki in Evropi. Nastopala je tudi v avstralskem muzikalu Priscilla queen of the desert. V zadnjem letu je veliko delala v Angliji, kjer je bila članica različnih plesnih šovov, sodelovala je s svetovno priznanimi plesnimi koreografi ter plesalci in plesala tudi na slovitem londonskem West endu, v Mariboru pa ima svojo plesno šolo Plesni park. Je profesionalna plesalka, koreografinja, učiteljica plesa, diplomirana ekonomistka in pomočnica urednika socialnih omrežij za angleško plesno producentsko hišo. Nina pred debijem pove: "Vesela sem, da sodelujem pri tem projektu in upam, da bodo gledalci ob spremljanju šova uživali."