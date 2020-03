Tadeja Pavlič

Najbolj se v novi sezoni veselim celotnega procesa med oddajo torej - učenja, trdega dela in uživanja čez teden, nedeljskih nastopov in druženja s sodelujočimi v šovu.

Koliko ti je zrasla želja po zmagi skozi sezone?

Vsako sezono nek delček mene upa na zmago. Mislim, da je tista zdrava mera želje po uspehu ravno prava za to, da vsak teden trdo delamo, a da se kljub temu znamo tudi prepustiti procesu in uživati. Mi pa zelo veliko pomeni zmaga prve sezone in mislim, da mi tudi pomaga, da same sebe ne dajem pod prevelik pritisk.

Kateri ples je laika najtežje naučiti in kateri ples najlažje?

Jaz na to gledam iz dveh plati: odvisno je koga imaš pred sabo. Vsak posameznik ima svoje prednosti in slabosti, naravne danosti glede gibanja, koordinacije in podobno, tako, da težko določim, kateri ples je najtežje ali najlažje naučiti. Druga plat pa je iz moje strani, in sicer je meni najtežje učiti kakšen tango, z njim nimam dobrih izkušenj že od prve sezone, mogoče pa letos to popravim.

Kakšno izkušnjo si imela v preteklih sezonah, v katerih si sodelovala?

Veliko je bilo lepih trenutkov, težko bi katerega izpostavila, mogoče tisti prvi jive, ki sva ga odplesala z Dejanom, kjer sva oba padla med nastopom – takrat sem prvič zares dojela, da sem tukaj zato, da se zabavam, to je bil najbolj zabaven trenutek, v katerem sem bila popolnoma neobremenjena, hkrati pa me je tudi osvobodil neke nezdrave mere perfekcionizma. Lahko vadimo, lahko treniramo in kar na koncu šteje je to, da ko mine ta minuta in 40 sekund pesmi, lahko rečemo, da smo uživali v trenutku.

Kako pristopiš k učenju laika?

Veliko eksperimentiranja in analiziranja predvsem pa, biti pripravljen na spremembe in prilagajanje koreografij, načinov učenja, pristopa k samemu učenju in podobno. Vsak človek je drugačen, sigurno potrebuješ nekaj časa, da se začutiš, ugotoviš, kateri so načini, ki ustrezajo laiku in so najbolj efektivni zanj, zato bom dodala še eno mero potrpežljivosti in strpnosti.