Tomaž Šter

Koliko ti je zrasla želja po zmagi skozi sezone? Zakaj toliko?

K oddaji ne pristopam zaradi želje po zmagi. Moj fokus je imeti pozitiven pristop in izkušnjo ter da kreativno in kvalitetno opravim svojo delo, saj tako maksimalno podprem svojo zvezdo na njeni poti. Nasploh se poizkušam čimbolj posvečati delu, procesu, ne pa rezultatom.

Kateri ples je laika najtežje naučiti in kateri ples najlažje? Zakaj?

Skozi leta poučevanja sem prišel do spoznanja, da je za vsakega posameznika to drugače, zares vse zavisi od njegovih osebnih in fizičnih karakteristik, ni formule. Se pa vsak ples z dovolj vztrajnosti in predanosti da naučiti.

Kakšno izkušnjo si imel v preteklih sezonah, v katerih si sodeloval?

Ne bi izpostavljal nobenega od trenutkov, vse sezone so bile super doživetje. Najlepši spomini pa so vezani predvsem na občutke na odru ter smeh in druženje z ekipo plesalcev ter zvezd.

Kako pristopiš k učenju laika?

Vedno poizkušam biti zelo jasen in natančen, da učenec točno ve, kaj, kako in zakaj mora pri določenemu plesu ali gibu narediti. Ker pa je učenja plesa po navadi precej zahtevno, moramo pristopati s potrpežljivostjo, mirnostjo ter dobro voljo.